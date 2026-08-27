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新纖法說會／AI、新碩年底營收占比拚逾一成 布局無人機低空經濟

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

新纖（1409）加速布局AI、半導體與無人機新事業。總經理歐金達27日表示，目前AI相關應用占營收不到一成，隨相關材料需求成長及新碩產能逐步開出，AI相關業務加上新碩營收占比，年底有機會突破一成；同時，新光幼獅園區明年一期完工，將打造無人機產業聚落，進一步搶攻低空經濟商機。

歐金達表示，新纖原本就在伺服器及電子材料供應鏈，包括冷卻風扇、連接器，以及GPU、CPU相關包材等均已有布局。隨AI伺服器規格升級，對材料耐熱、介電常數及降低訊號衰減等功能要求提高，也帶來新的材料需求，目前已有產品出貨，並有多項開發案正在進行。

目前若單看AI應用，占新纖營收仍不到10%，但隨相關應用持續擴大，公司希望未來進一步拉高占比，並看好AI需求仍是長期趨勢，尖端材料將持續成為穩定獲利引擎之一。

半導體材料方面，新纖透過新碩布局電子級雙氧水。歐金達指出，新碩第一條產線已開始交貨，目前尚未完全稼動，隨稼動率逐步拉升，滿載年產量約5萬噸；在客戶要求持續增加供應下，第二條產線也正進行建置，預計今年底完工，不過由於後續認證時間較長，新產能仍須經過認證程序才能逐步放量。

新纖另一項中長期轉型重點則鎖定新光幼獅園區。歐金達表示，新光幼獅是公司「未來50年發展重點」，園區分兩期開發，第一期已經動工，預計明年5、6月完工、2027年營運，第二期則規劃2030年營運。第一期將涵蓋青創園區、智慧製造工廠及無人機相關場域。

其中，無人機將是園區重要發展方向。新纖規劃建置室內無人機測試場，由於室外試飛涉及民航法規及申請程序，室內場域可提供業者進行研發、試飛及考照，未來並希望吸引無人機製造商進駐，逐步形成產業聚落。

歐金達強調，新纖本身不生產無人機，而是從材料、場域及投資三方面切入。材料方面，公司3D列印團隊正開發可應用於無人機的線材；場域則提供業者研發、生產及試飛，若進駐的新創公司具有發展潛力，也不排除進一步投資。

除無人機材料外，新纖也瞄準低空經濟商機。公司指出，相較載人無人機面臨較嚴格的法規限制，醫療用途具有較大的發展空間，目前已有業者洽談共同發展低空醫療載具，相關案件正在推進。

展望下半年，歐金達表示，新纖整體維持審慎樂觀看法。第2季受到中東戰事影響，客戶一度擔心原料斷供而積極提前備貨，加上原料價格走高，公司掌握產品溢價機會，推升單季營運表現。進入第3季後，市場已逐漸回歸正常備貨，且原料價格仍處高檔，客戶下單相對謹慎，因此要複製第2季的高峰有難度。

不過，新纖認為，下半年單季營運仍可望優於第1季及去年同期。其中化纖進入傳統旺季，加上產品持續朝差異化、高值化發展，化纖事業預期下半年表現不會比上半年差；塑膠材料方面，公司表示，8月以來美國詢單持續增加，看好第3、4季北美市場仍有機會。

新纖今年上半年營收220.41億元，年增9.6%；稅後純益18.94億元，年增555.4%，每股純益（EPS）1.18元，較去年同期0.18元大幅成長。第2季營收120.35億元，年增23.1%，稅後純益12.66億元，較去年同期淨損1.08億元由虧轉盈，EPS為0.79元。

新纖 營收 無人機 法說會

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