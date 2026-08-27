華南金法說會／公公併有譜？總座蕭玉美：整併持開放態度、三原則評估

民營金控整併持續推進，市場也關注公股金融機構整併動向，華南金控（2880）總經理蕭玉美27日在法說會表示，華南金對外部潛在整併機會採取「開放、務實、全方位」的策略思維，只要有助於提升長期競爭力及股東價值，都會保持開放態度；不過針對公股投信四合一，目前身為上市公司不方便評論，未來若有具體發展，將依規定對外揭露。

蕭玉美指出，近來民營金控間的整併案持續推進，也可能重塑整體金融市場格局。華南金目前仍以追求內部成長為優先，持續深化企金、外匯、個金及財富管理等核心業務，同時推動集團綜效發展；至於外部潛在整併機會，只要有助於提升華南金長期競爭力及股東價值，都會採取開放態度進行評估。

對於未來評估整併案的條件，蕭玉美提出三大核心原則。第一，整併必須能發揮業務互補綜效；第二，須與工會建立完善溝通機制，充分保障員工權益；第三，則必須兼顧資本穩健、交易公平性及股東權益間的平衡。

至於市場關注的「公股投信四合一」，蕭玉美表示，市場確實有相關消息，但華南金身為上市公司，目前不方便針對相關消息進行評論，「未來如果有具體的發展，一定會依規定對外揭露」。

華南金近年也持續強化集團整合及非銀行子公司的獲利能力。今年上半年非銀行子公司獲利占比已提高至27%，其中華南永昌證券占集團獲利18%，集團獲利結構逐步朝多元化發展。華南金並將「提升資本效率、多元獲利結構、深化企金財管、整合集團資源及持續永續治理」列為未來五大發展策略。

蕭玉美表示，集團獲利表現亮眼，營運與業務動能持續成長。藉由整合各子公司資源、深化跨子公司合作，截至7月底共同行銷業務收益達24億元，年成長65%。華南金未來除持續協助各子公司提高資本使用效率，也會調整獲利結構，強化淨利息收益、手續費收入及財務操作等不同收益來源，並透過集團數據治理及精準行銷推動跨子公司服務，進一步提升集團整體綜效。