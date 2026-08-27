快訊

搜救行動持續…尼泊爾山洪增至270死 尋獲125名失聯者含百名遊客

因應超高齡社會 賴總統：10月推出健康幣…鼓勵民眾健康管理

李蒨蓉「阿帕契事件」11年後吐心聲 看盡人情冷暖：那些朋友閃好快

聽新聞
0:00 / 0:00

華南金法說會／公公併有譜？總座蕭玉美：整併持開放態度、三原則評估

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

民營金控整併持續推進，市場也關注公股金融機構整併動向，華南金控（2880）總經理蕭玉美27日在法說會表示，華南金對外部潛在整併機會採取「開放、務實、全方位」的策略思維，只要有助於提升長期競爭力及股東價值，都會保持開放態度；不過針對公股投信四合一，目前身為上市公司不方便評論，未來若有具體發展，將依規定對外揭露。

蕭玉美指出，近來民營金控間的整併案持續推進，也可能重塑整體金融市場格局。華南金目前仍以追求內部成長為優先，持續深化企金、外匯、個金及財富管理等核心業務，同時推動集團綜效發展；至於外部潛在整併機會，只要有助於提升華南金長期競爭力及股東價值，都會採取開放態度進行評估。

對於未來評估整併案的條件，蕭玉美提出三大核心原則。第一，整併必須能發揮業務互補綜效；第二，須與工會建立完善溝通機制，充分保障員工權益；第三，則必須兼顧資本穩健、交易公平性及股東權益間的平衡。

至於市場關注的「公股投信四合一」，蕭玉美表示，市場確實有相關消息，但華南金身為上市公司，目前不方便針對相關消息進行評論，「未來如果有具體的發展，一定會依規定對外揭露」。

華南金近年也持續強化集團整合及非銀行子公司的獲利能力。今年上半年非銀行子公司獲利占比已提高至27%，其中華南永昌證券占集團獲利18%，集團獲利結構逐步朝多元化發展。華南金並將「提升資本效率、多元獲利結構、深化企金財管、整合集團資源及持續永續治理」列為未來五大發展策略。

蕭玉美表示，集團獲利表現亮眼，營運與業務動能持續成長。藉由整合各子公司資源、深化跨子公司合作，截至7月底共同行銷業務收益達24億元，年成長65%。華南金未來除持續協助各子公司提高資本使用效率，也會調整獲利結構，強化淨利息收益、手續費收入及財務操作等不同收益來源，並透過集團數據治理及精準行銷推動跨子公司服務，進一步提升集團整體綜效。

華南金 整併 法說會

延伸閱讀

兆豐金法說會／總座樂觀看下半年經濟 股利維持穩健

兆豐金法說會／上半年賺213億元 非銀子公司貢獻衝高成第二成長曲線

證券槓桿也要砍 兆豐金總座說兆豐證做了這四件事

兆豐金法說會／台股掀「四貸同堂」槓桿熱潮？ 總經理回應了

相關新聞

瑞軒獲利／自結7月 EPS 0.12元

瑞軒（2489）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，27日應證交所要求公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。瑞軒公告今年7月合併營收26.91億元，年增32%。稅後淨利0.74億元，年減43%；每股稅後純益0.12元，年減36%。

商億財報／第2季獲利倍增 上半年 EPS 1.61元

高端客製化家具製造服務廠商商億-KY（8482）27日公布財報，第2季營收8.88億元，年增10.76%；稅後純益1.01億元，年增172.16%，每股純益0.96元，創近六季新高。累計上半年營收17.82億元，年增8.09%；稅後純益1.69億元，年增68.41%，EPS為1.61元。公司表示，第2季業績成長主要受惠美系客戶訂單穩定成長，加上柬埔寨廠持續優化產能配置與稼動率，有效帶動出貨規模及營運效率提升。

尖點獲利／自結7月每股稅後純益0.92元

PCB鑽針廠商尖點（8021）27日依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告自結7月每股稅後純益0.92元。

華南金法說會／公公併有譜？總座蕭玉美：整併持開放態度、三原則評估

民營金控整併持續推進，市場也關注公股金融機構整併動向，華南金控（2880）總經理蕭玉美27日在法說會表示，華南金對外部潛在整併機會採取「開放、務實、全方位」的策略思維，只要有助於提升長期競爭力及股東價值，都會保持開放態度；不過針對公股投信四合一，目前身為上市公司不方便評論，未來若有具體發展，將依規定對外揭露。

台灣人壽增資君龍人壽5億人民幣 厚實資本強化運營

中信金控（2891）子公司台灣人壽27日董事會通過，以人民幣（下同）5億元參與君龍人壽現金增資案。本案將報請金管會及經濟部投資審議司核准後，再呈送中國大陸監管機關同意，始完成增資計畫。

王道銀行法說會／上半年賺26.69億元年增54% 對下半年審慎樂觀

王道銀行（2897）27日召開2026年度第2季線上法人說明會，說明2026年上半年營運概況。總經理李芳遠指出，王道銀行今年上半年合併稅後純益為26.69億元，年增54%，個體稅後純益為16.26億元；合併淨收益為64.54億元，個體淨收益為41.96億元，每股盈餘（EPS）為0.54元，較去年同期成長69%。展望下半年獲利，李芳遠表示對後續獲利持續抱持審慎樂觀態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。