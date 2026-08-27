台灣人壽增資君龍人壽5億人民幣 厚實資本強化運營

中信金控（2891）子公司台灣人壽27日董事會通過，以人民幣（下同）5億元參與君龍人壽現金增資案。本案將報請金管會及經濟部投資審議司核准後，再呈送中國大陸監管機關同意，始完成增資計畫。

君龍人壽由台灣人壽與大陸廈門建發集團2008年合資設立，雙方各占50%，本次現金增資總金額人民幣10億元，台灣人壽依原出資比例出資5億元，增資後比例不變，增資後君龍人壽資本額為36億元。

君龍人壽自2015年加入中信金控後業務穩定成長，2025年擴大版圖設立上海分公司，資產首次突破百億規模，憑藉優異投資績效與保險業務利潤挹注，稅後獲利亦創下歷史新高，為成立17年來重要里程碑，本次增資有助君龍人壽厚實資本並符合相關法定指標要求，支持穩健經營與未來業務發展。

大陸保費規模目前穩居全球第二大保險市場，因應高齡化、醫保改革推動等趨勢，保險需求維持成長、健康管理需求亦日益受到重視，君龍人壽持續創新保險商品以滿足客戶多元化保障需求，透過「保險＋醫療」、「保險＋養老」創造差異化服務體驗，同時藉由多元通路發展，穩健推動業務成長，未來君龍人壽將致力成為大陸市場中具特色與競爭力的保險公司，達成「讓更多家庭過更健康更美好的生活」的企業使命。