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王道銀行法說會／上半年賺26.69億元年增54% 對下半年審慎樂觀

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
王道銀行（O-Bank）。圖／王道銀行提供
王道銀行（O-Bank）。圖／王道銀行提供

王道銀行（2897）27日召開2026年度第2季線上法人說明會，說明2026年上半年營運概況。總經理李芳遠指出，王道銀行今年上半年合併稅後純益為26.69億元，年增54%，個體稅後純益為16.26億元；合併淨收益為64.54億元，個體淨收益為41.96億元，每股盈餘（EPS）為0.54元，較去年同期成長69%。展望下半年獲利，李芳遠表示對後續獲利持續抱持審慎樂觀態度。

李芳遠表示，王道銀行2026年上半年獲利表現亮眼，EPS較去年同期成長69%，成長主要來自於銀行本業持續優化存款結構，帶動利息淨收益持續提升；此外，亦受惠於子公司中華票券（2820）因其資金成本下降與承銷業務成長所帶來的獲利貢獻，同時，轉投資租賃事業亦止跌回穩。

王道銀行上半年合併稅後純益26.69億元，較去年同期成長54%，合併總資產為7,388億元，較2025年底成長5%；上半年合併淨收益為64.54億元，較去年同期成長30%；在主要子公司方面，中華票券2026年上半年稅後純益為14.36億元，較去年同期成長49%；美國華信銀行2026年上半年稅後純益為美元565萬元，較前一年同期減少5%。

在個體財報表現方面，王道銀行2026年上半年個體總資產為4,455億元，較2025年底成長7%，淨收益41.96億元，較去年同期成長23.3%；個體稅後純益為16.26億元，較去年同期成長59%，EPS為0.54元，較去年同期成長69%。其中，若扣除轉投資收益，2026年上半年銀行本業淨收益為35.78億元，較去年同期成長14%，本業稅前純益為11.84億元，較去年同期成長24%。

展望下半年獲利，李芳遠表示，截至7月底，王道銀行EPS已達0.64元，較去年同期成長超過60%，並超越去年全年EPS 0.61元的表現。銀行本業方面，將持續改善存款結構、降低存款成本，並提升利息淨收益；同時擴增資本市場手續費收入、提升業務動能，並持續關注市場變化及做好風險控管，對今年後續獲利持續抱持審慎樂觀態度。

財富管理業務方面，李芳遠表示，已向金管會遞交財管2.0申請，目前也在高雄亞灣專區尋找一樓店鋪，希望申請通過的同時找到合適店面，將原復興路高樓層分行遷至一樓店鋪。台中分行則已找到店鋪並完成裝修，預計今年10月左右開始新的分行營運。

針對市場關注的金融併購議題，王道銀行表示，目前沒有具體、實質的併購計畫，但仍持續深耕本業並擴大海外布局，對任何潛在併購機會都會確認是否能帶來業務綜效及實質獲利貢獻，同時持續調整投資及轉投資部位，以提升企業價值。併購是企業成長的有效管道，因此對市場機會維持開放態度，短、中、長期均持續觀察。

王道銀行 法說會

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