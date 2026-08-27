快訊

搜救行動持續…尼泊爾山洪增至270死 尋獲125名失聯者含百名遊客

因應超高齡社會 賴總統：10月推出健康幣…鼓勵民眾健康管理

李蒨蓉「阿帕契事件」11年後吐心聲 看盡人情冷暖：那些朋友閃好快

聽新聞
0:00 / 0:00

證券槓桿也要砍 兆豐金總座說兆豐證做了這四件事

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
證券槓桿也要砍，兆豐金總座張傳章說兆豐證做了這四件事。聯合報系資料照
證券槓桿也要砍，兆豐金總座張傳章說兆豐證做了這四件事。聯合報系資料照

四貸同堂話題熱議，兆豐金不只銀行查四貸同堂，兆豐證券也一併作了「三件事」來砍融資槓桿兆豐金控總經理張傳章今日在法說會上指出，兆豐金已對旗下子公司作了「交叉曝險」的管理，並且採取三大措施來降低證券對股民的融資槓桿，包括了加強對低流動性個股的管控（亦即不見得受理低流動性股票擔保質借）、提高股票質借利率、把線上申請改為紙本審核，同時強化更高的壓力測試和風險管理。

張傳章指出，除了金管會正在推動的銀行與證券的跨業別資訊交換機制之外，兆豐銀亦有內部盤查，銀行子公司並未承作車貸，而截至6月底，消金理財型房貸、股票質借、信貸等餘額為1469億，且同時承作三項的戶數僅有個位數，占比很低。在兆豐證券方面，融資券，以及不限用途借貸，合計餘額624億，平均維持率分別為195%、223%，對此，張傳章指出在降低槓桿方面，將加強對低流動性個股的管控，也會提高股票質借的利率，線上查調整為紙本審核，以避免信用累積，並且強化壓測及風管。

外界關注台股熱絡，兆豐證券資本是否足以支撐業務？張傳章指出，證券子公司的獲利上繳，會以子公司財務穩健、業發需要優先考慮，才會上繳。張傳章也指出，因應證券子公司資本需求提高，兆豐金控先前已為證券辦理7億現金增資，並允許保留10億獲利留在證券強化資本，因此，證券的資本適足率已由265%，在6月已提高至331%，遠高於法定下限的150%，未來金控也將維持穩健且具有延續性的股利政策。

而因應美國長天期殖利率的飆漲，為了投資安全，兆豐銀行也指出，對於債券投資的風控把關，包括了三大措施，例如存續期間會控制在5年以內、浮動債券的占比超過5成，也會分散對國家的曝險。

在海外布局方面，兆豐銀行副總陳建中也說明，海外分行以香港、新加坡、泰國獲利最佳，另外也將推動海外據點的整併優化，放款動能的成長目前以新南向與美國兩大地區最佳。

兆豐銀行副總葉永正則對消金業務指出，六月底消金餘額為6350億，成長5.48%，其中，房貸餘額4368億，年增3.15%，全年希望以雙位數成長為目標，小額信貸成長3%至4%為目標。他也指出，兆豐銀在銀行法72之2的比率低於25%，還大有承作空間，將以承作新青安為主，後續的房市將為「價量緩漲」格局，回歸首購及換屋的剛性需求。

兆豐金 兆豐 槓桿 四貸同堂

延伸閱讀

兆豐金法說會／台股掀「四貸同堂」槓桿熱潮？ 總經理回應了

兆豐金法說會／總座樂觀看下半年經濟 股利維持穩健

兆豐金法說會／上半年賺213億元 非銀子公司貢獻衝高成第二成長曲線

兆豐金總座：央行年底前不會升息 新台幣兌美元匯率在31至33元震盪

相關新聞

瑞軒獲利／自結7月 EPS 0.12元

瑞軒（2489）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，27日應證交所要求公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。瑞軒公告今年7月合併營收26.91億元，年增32%。稅後淨利0.74億元，年減43%；每股稅後純益0.12元，年減36%。

商億財報／第2季獲利倍增 上半年 EPS 1.61元

高端客製化家具製造服務廠商商億-KY（8482）27日公布財報，第2季營收8.88億元，年增10.76%；稅後純益1.01億元，年增172.16%，每股純益0.96元，創近六季新高。累計上半年營收17.82億元，年增8.09%；稅後純益1.69億元，年增68.41%，EPS為1.61元。公司表示，第2季業績成長主要受惠美系客戶訂單穩定成長，加上柬埔寨廠持續優化產能配置與稼動率，有效帶動出貨規模及營運效率提升。

尖點獲利／自結7月每股稅後純益0.92元

PCB鑽針廠商尖點（8021）27日依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告自結7月每股稅後純益0.92元。

華南金法說會／公公併有譜？總座蕭玉美：整併持開放態度、三原則評估

民營金控整併持續推進，市場也關注公股金融機構整併動向，華南金控（2880）總經理蕭玉美27日在法說會表示，華南金對外部潛在整併機會採取「開放、務實、全方位」的策略思維，只要有助於提升長期競爭力及股東價值，都會保持開放態度；不過針對公股投信四合一，目前身為上市公司不方便評論，未來若有具體發展，將依規定對外揭露。

台灣人壽增資君龍人壽5億人民幣 厚實資本強化運營

中信金控（2891）子公司台灣人壽27日董事會通過，以人民幣（下同）5億元參與君龍人壽現金增資案。本案將報請金管會及經濟部投資審議司核准後，再呈送中國大陸監管機關同意，始完成增資計畫。

王道銀行法說會／上半年賺26.69億元年增54% 對下半年審慎樂觀

王道銀行（2897）27日召開2026年度第2季線上法人說明會，說明2026年上半年營運概況。總經理李芳遠指出，王道銀行今年上半年合併稅後純益為26.69億元，年增54%，個體稅後純益為16.26億元；合併淨收益為64.54億元，個體淨收益為41.96億元，每股盈餘（EPS）為0.54元，較去年同期成長69%。展望下半年獲利，李芳遠表示對後續獲利持續抱持審慎樂觀態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。