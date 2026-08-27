證券槓桿也要砍 兆豐金總座說兆豐證做了這四件事

四貸同堂話題熱議，兆豐金不只銀行查四貸同堂，兆豐證券也一併作了「三件事」來砍融資槓桿。兆豐金控總經理張傳章今日在法說會上指出，兆豐金已對旗下子公司作了「交叉曝險」的管理，並且採取三大措施來降低證券對股民的融資槓桿，包括了加強對低流動性個股的管控（亦即不見得受理低流動性股票擔保質借）、提高股票質借利率、把線上申請改為紙本審核，同時強化更高的壓力測試和風險管理。

張傳章指出，除了金管會正在推動的銀行與證券的跨業別資訊交換機制之外，兆豐銀亦有內部盤查，銀行子公司並未承作車貸，而截至6月底，消金理財型房貸、股票質借、信貸等餘額為1469億，且同時承作三項的戶數僅有個位數，占比很低。在兆豐證券方面，融資券，以及不限用途借貸，合計餘額624億，平均維持率分別為195%、223%，對此，張傳章指出在降低槓桿方面，將加強對低流動性個股的管控，也會提高股票質借的利率，線上查調整為紙本審核，以避免信用累積，並且強化壓測及風管。

外界關注台股熱絡，兆豐證券資本是否足以支撐業務？張傳章指出，證券子公司的獲利上繳，會以子公司財務穩健、業發需要優先考慮，才會上繳。張傳章也指出，因應證券子公司資本需求提高，兆豐金控先前已為證券辦理7億現金增資，並允許保留10億獲利留在證券強化資本，因此，證券的資本適足率已由265%，在6月已提高至331%，遠高於法定下限的150%，未來金控也將維持穩健且具有延續性的股利政策。

而因應美國長天期殖利率的飆漲，為了投資安全，兆豐銀行也指出，對於債券投資的風控把關，包括了三大措施，例如存續期間會控制在5年以內、浮動債券的占比超過5成，也會分散對國家的曝險。

在海外布局方面，兆豐銀行副總陳建中也說明，海外分行以香港、新加坡、泰國獲利最佳，另外也將推動海外據點的整併優化，放款動能的成長目前以新南向與美國兩大地區最佳。

兆豐銀行副總葉永正則對消金業務指出，六月底消金餘額為6350億，成長5.48%，其中，房貸餘額4368億，年增3.15%，全年希望以雙位數成長為目標，小額信貸成長3%至4%為目標。他也指出，兆豐銀在銀行法72之2的比率低於25%，還大有承作空間，將以承作新青安為主，後續的房市將為「價量緩漲」格局，回歸首購及換屋的剛性需求。