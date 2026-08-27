家登受邀櫃買法說會 公司看好三大動能美廠第4季投產

半導體關鍵載具大廠家登（3680）27日受邀櫃買業績發表會，期間公司提到看好三大動能包含先進封裝與先進製程、航太等應用面，加上美廠預計第4季投產等皆有助於下半年與明年營運，至年底而言下半年9月以後出貨樂觀看待歷年都是下半年優於上半年，整體今年獲利目標回到上升軌道。

外界關注展望，家登團隊回應提到，面板級封裝載具出貨順暢客戶端回饋正面，明年也持續樂觀看待。先進封裝方面尺寸逐步統一後在不同客戶群對應產品，今年下半年試量產小量出貨，明年成長力道不會讓大家失望。

海外布局方面，家登提到，家登航太與半導體零件加工場域預計鳳凰城第4季投產，航太營收成長高於半導體，場地驗證後深化和大客戶們合作，美國產地也可強化客戶異地備援需求。

家登也統計，今年前七月光罩載具營收占比58%，區域市場台灣營收52%，大中華29%，美國17%大幅提升，台灣今年前七月營收成長60%，大中華前七月已超越2025年希望超越2024年水準且客戶群擴大。美國營收前七月成長147%，EUV POD持續高速成長，日韓營收年成長70%配合先進封裝應用成長。日韓FOUP驗證也到關鍵時刻，FOUP方面驗證時間較長。

資本支出方面，家登目前預估今年資本支出約20-25億元包含日本設廠與美國產線投資，時間點尚待主管機關核准後投入，後續依據客戶需求彈性應對。