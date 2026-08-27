快訊

搜救行動持續…尼泊爾山洪增至270死 尋獲125名失聯者含百名遊客

因應超高齡社會 賴總統：10月推出健康幣…鼓勵民眾健康管理

李蒨蓉「阿帕契事件」11年後吐心聲 看盡人情冷暖：那些朋友閃好快

聽新聞
0:00 / 0:00

允強法說會／布局逐漸度過投資陣痛期 土耳其廠成第二成長引擎

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

允強（2034）27日法說會，雖面臨全球不銹鋼市場終端需求偏弱、亞洲低價材料競爭及貿易壁壘升高等壓力，但公司獲利能力改善，尤其土耳其布局逐漸度過投資陣痛期，配管廠產銷成長、冷軋機正式投入生產，加上當地稅制改革帶來潛在利多，土耳其廠逐步成為允強重要引擎。

法人表示，允強今年前二季營收62.9億元、營業毛利6.1億元、每股稅後純益EPS 0.14元；毛利率由2025年的8.5%回升至9.7%，營業利益率也從1.6%提高至3.2%，顯示即使營收成長有限，獲利結構已有改善。

其中，不銹鋼鋼管營收占比提高至68.9%，高於2025年的64.9%及2024年的58.4%；相對而言，不銹鋼板、捲比重降至29.5%。目前允強集團總產能達每月2.6萬公噸，其中台灣配管及構造管每月1萬公噸、板捲8,000公噸，土耳其配管及構造管與板捲則各4,000公噸。

法人分析，允強的優勢在於高度國際化，今年前二季歐洲占集團營收37%、美洲22%、台灣19%、大洋洲11%、亞洲6%、非洲5%，海外市場占比超過八成，歐洲是最大市場，凸顯土耳其生產基地的戰略價值。

允強後續最大觀察重點仍在土耳其廠何時能將產能轉化為穩定獲利。當地仍有高利率、高通膨及里拉匯率波動等風險，但根據法說資料，土耳其2026年公布新稅政策，製造業與農業企業自2027年起預計可適用12.5%優惠稅率，若土耳其廠產能利用率持續提升，加上就近供應歐洲市場、降低跨洲物流及貿易障礙，過去龐大的海外投資有機會逐步進入收割期。

法人指出，允強凸顯台灣廠產銷營運改善、土耳其產能放量的雙軌並進優勢，在上半年毛利率及營益率同步回升後，若下半年國際不銹鋼價格獲得鎳價支撐、歐美需求逐步回穩，土耳其廠又能延續6月創高的出貨動能，允強營運最艱困的調整階段可望逐步淡出，海外布局開始進入收成期，中長期展望樂觀。

允強 法說會

延伸閱讀

大成鋼利多 權證押長天期

運錩上半年賺贏去年全年

兆豐金法說會／總座樂觀看下半年經濟 股利維持穩健

中鋼業務副總李家丞：第4季開盤需考量的變數多 將顧及客戶競爭力

相關新聞

瑞軒獲利／自結7月 EPS 0.12元

瑞軒（2489）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，27日應證交所要求公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。瑞軒公告今年7月合併營收26.91億元，年增32%。稅後淨利0.74億元，年減43%；每股稅後純益0.12元，年減36%。

商億財報／第2季獲利倍增 上半年 EPS 1.61元

高端客製化家具製造服務廠商商億-KY（8482）27日公布財報，第2季營收8.88億元，年增10.76%；稅後純益1.01億元，年增172.16%，每股純益0.96元，創近六季新高。累計上半年營收17.82億元，年增8.09%；稅後純益1.69億元，年增68.41%，EPS為1.61元。公司表示，第2季業績成長主要受惠美系客戶訂單穩定成長，加上柬埔寨廠持續優化產能配置與稼動率，有效帶動出貨規模及營運效率提升。

尖點獲利／自結7月每股稅後純益0.92元

PCB鑽針廠商尖點（8021）27日依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告自結7月每股稅後純益0.92元。

華南金法說會／公公併有譜？總座蕭玉美：整併持開放態度、三原則評估

民營金控整併持續推進，市場也關注公股金融機構整併動向，華南金控（2880）總經理蕭玉美27日在法說會表示，華南金對外部潛在整併機會採取「開放、務實、全方位」的策略思維，只要有助於提升長期競爭力及股東價值，都會保持開放態度；不過針對公股投信四合一，目前身為上市公司不方便評論，未來若有具體發展，將依規定對外揭露。

台灣人壽增資君龍人壽5億人民幣 厚實資本強化運營

中信金控（2891）子公司台灣人壽27日董事會通過，以人民幣（下同）5億元參與君龍人壽現金增資案。本案將報請金管會及經濟部投資審議司核准後，再呈送中國大陸監管機關同意，始完成增資計畫。

王道銀行法說會／上半年賺26.69億元年增54% 對下半年審慎樂觀

王道銀行（2897）27日召開2026年度第2季線上法人說明會，說明2026年上半年營運概況。總經理李芳遠指出，王道銀行今年上半年合併稅後純益為26.69億元，年增54%，個體稅後純益為16.26億元；合併淨收益為64.54億元，個體淨收益為41.96億元，每股盈餘（EPS）為0.54元，較去年同期成長69%。展望下半年獲利，李芳遠表示對後續獲利持續抱持審慎樂觀態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。