兆豐金法說會／台股掀「四貸同堂」槓桿熱潮？ 總經理回應了

台股交投火熱引發市場對房貸、信貸、車貸、股票質押等「四貸同堂」過度槓桿的疑慮，兆豐金控（2886）總經理張傳章27日於法說會上表示，經全面盤點，兆豐銀並無承作車貸，且旗下同時承作理財房貸、信貸與股票質借的借戶「僅有個位數」，整體曝險與影響極為有限。

張傳章表示，針對台股熱絡帶來的槓桿曝險，公司受限於個資法規範，並配合主管機關研議跨業別信用資訊交換機制，持續監控相關業務成長及資產品質變化，並強化整體風險管理機制。就銀行子公司而言，兆豐銀行並未承作車貸。

截至2026年6月底，消費金融中的理財型房屋貸款、股票質借及信用貸款餘額合計約新台幣1,469億元，不過同時承作三項貸款的借戶僅個位數，戶數占比非常低，研判影響不大。

證券子公司方面，融資及不限用途款項借貸合計為624億元，平均維持率分別高達195%及223%，且並無違約金額。證券子公司並持續每日監控擔保維持率，落實追繳及處分機制，並加強低流動性個股的管控；針對不限用途款項借貸業務，將提高股票實借的利率，並將線上審查調整為紙本審核，以降低信用風險累積。

張傳章表示，兆豐金控對於「四貸同堂」的潛在曝險，已建立完整的辨識、衡量及監控機制，集團整體資產品質、信用成本及資本適足性均維持穩健，並將持續強化壓力測試及落實風險管理。