快訊

搜救行動持續…尼泊爾山洪增至270死 尋獲125名失聯者含百名遊客

因應超高齡社會 賴總統：10月推出健康幣…鼓勵民眾健康管理

李蒨蓉「阿帕契事件」11年後吐心聲 看盡人情冷暖：那些朋友閃好快

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐金法說會／台股掀「四貸同堂」槓桿熱潮？ 總經理回應了

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
圖為兆豐金控總部大樓。圖／兆豐金控提供
圖為兆豐金控總部大樓。圖／兆豐金控提供

台股交投火熱引發市場對房貸、信貸、車貸、股票質押等「四貸同堂」過度槓桿的疑慮，兆豐金控（2886）總經理張傳章27日於法說會上表示，經全面盤點，兆豐銀並無承作車貸，且旗下同時承作理財房貸、信貸與股票質借的借戶「僅有個位數」，整體曝險與影響極為有限。

張傳章表示，針對台股熱絡帶來的槓桿曝險，公司受限於個資法規範，並配合主管機關研議跨業別信用資訊交換機制，持續監控相關業務成長及資產品質變化，並強化整體風險管理機制。就銀行子公司而言，兆豐銀行並未承作車貸。

截至2026年6月底，消費金融中的理財型房屋貸款、股票質借及信用貸款餘額合計約新台幣1,469億元，不過同時承作三項貸款的借戶僅個位數，戶數占比非常低，研判影響不大。

證券子公司方面，融資及不限用途款項借貸合計為624億元，平均維持率分別高達195%及223%，且並無違約金額。證券子公司並持續每日監控擔保維持率，落實追繳及處分機制，並加強低流動性個股的管控；針對不限用途款項借貸業務，將提高股票實借的利率，並將線上審查調整為紙本審核，以降低信用風險累積。

張傳章表示，兆豐金控對於「四貸同堂」的潛在曝險，已建立完整的辨識、衡量及監控機制，集團整體資產品質、信用成本及資本適足性均維持穩健，並將持續強化壓力測試及落實風險管理。

兆豐金 槓桿 台股 四貸同堂

延伸閱讀

兆豐金法說會／總座張傳章樂觀看下半年經濟 股利維持穩健

兆豐金法說會／上半年賺213億元 非銀子公司貢獻衝高成第二成長曲線

台股熱、券商喊融通鬆綁上限 金管會確定打槍了

兆豐金總座：央行年底前不會升息 新台幣兌美元匯率在31至33元震盪

相關新聞

瑞軒獲利／自結7月 EPS 0.12元

瑞軒（2489）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，27日應證交所要求公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。瑞軒公告今年7月合併營收26.91億元，年增32%。稅後淨利0.74億元，年減43%；每股稅後純益0.12元，年減36%。

商億財報／第2季獲利倍增 上半年 EPS 1.61元

高端客製化家具製造服務廠商商億-KY（8482）27日公布財報，第2季營收8.88億元，年增10.76%；稅後純益1.01億元，年增172.16%，每股純益0.96元，創近六季新高。累計上半年營收17.82億元，年增8.09%；稅後純益1.69億元，年增68.41%，EPS為1.61元。公司表示，第2季業績成長主要受惠美系客戶訂單穩定成長，加上柬埔寨廠持續優化產能配置與稼動率，有效帶動出貨規模及營運效率提升。

尖點獲利／自結7月每股稅後純益0.92元

PCB鑽針廠商尖點（8021）27日依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告自結7月每股稅後純益0.92元。

華南金法說會／公公併有譜？總座蕭玉美：整併持開放態度、三原則評估

民營金控整併持續推進，市場也關注公股金融機構整併動向，華南金控（2880）總經理蕭玉美27日在法說會表示，華南金對外部潛在整併機會採取「開放、務實、全方位」的策略思維，只要有助於提升長期競爭力及股東價值，都會保持開放態度；不過針對公股投信四合一，目前身為上市公司不方便評論，未來若有具體發展，將依規定對外揭露。

台灣人壽增資君龍人壽5億人民幣 厚實資本強化運營

中信金控（2891）子公司台灣人壽27日董事會通過，以人民幣（下同）5億元參與君龍人壽現金增資案。本案將報請金管會及經濟部投資審議司核准後，再呈送中國大陸監管機關同意，始完成增資計畫。

王道銀行法說會／上半年賺26.69億元年增54% 對下半年審慎樂觀

王道銀行（2897）27日召開2026年度第2季線上法人說明會，說明2026年上半年營運概況。總經理李芳遠指出，王道銀行今年上半年合併稅後純益為26.69億元，年增54%，個體稅後純益為16.26億元；合併淨收益為64.54億元，個體淨收益為41.96億元，每股盈餘（EPS）為0.54元，較去年同期成長69%。展望下半年獲利，李芳遠表示對後續獲利持續抱持審慎樂觀態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。