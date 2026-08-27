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商億財報／上半年獲利年增68% EPS 1.61元 美系客戶訂單助攻

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

高端客製化家具製造商商億-KY（8482）27日公布第2季財報，第2季稅後純益為1億元，年增172%，每股純益（EPS）為0.96元；上半年稅後純益達1.69億元，年增68.41%，EPS為1.61元。

商億今年上半年營收達17.81億元，年增8%；毛利率33％、營業利益率11％、稅後淨利1.69億元，每股盈餘1.61元。商億指出，第2季稅後淨利較前一季明顯成長，主要受惠美系客戶訂單穩定成長，加上柬埔寨廠持續優化產能配置與稼動率，有效帶動出貨規模及營運效率提升。

在市場布局方面，商億持續深化與美系核心客戶的長期策略合作，並依據全球市場需求及貿易環境變化，彈性調整產能配置。雖然美國市場需求受到房貸利率高企及整體景氣趨於審慎影響，公司仍積極推動非美市場拓展，並於2025年下半年積極接洽歐洲大型零售百貨商訂單，目標於2026年提升非美市場營收占比，降低對單一市場的依賴，逐步建立更具韌性的全球銷售網絡。

在全球家具市場需求收縮及產業景氣面臨挑戰的環境下，公司仍持續投入新客戶開發，海外市場拓展已陸續取得進展。目前澳洲、南非、沙烏地阿拉伯、俄羅斯及日本已有新客戶下單出貨；美國市場今年可望再新增客戶，並有機會於年底前小量出貨。隨著新客戶陸續完成接單與出貨，公司將持續擴大不同區域市場的布局，提升非美市場營收貢獻。

展望後市，商億將持續聚焦高端客製化家具業務，並以多元產能配置、全球客戶開發及供應鏈彈性調度為主要發展方向。面對國際關稅、地緣政治及全球需求變化，公司將持續優化柬埔寨廠稼動率及生產效率，深化核心客戶合作關係，同時加速拓展非美市場，強化營運韌性，推動公司長期穩健成長。

商億 財報 EPS

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