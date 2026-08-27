兆豐金總座：央行年底前不會升息 新台幣兌美元匯率在31至33元震盪

兆豐金控今日召開法說會，對於聯準會和央行的利率政策動向，兆豐金控總經理張傳章研判，估計央行下半年仍會維持重貼現率不變，也就是9月、12月都不會升息，至於聯準會，他認為在美國的PCE和核心PCE分別為3.67%和3.29%，通膨仍處高檔的情況下，將不排除升息的可能；對於匯率方面，張傳章分析聯準會利率政策、外資動向、美國期中選舉三大因素影響下，匯率會在31至33區間震盪。

對於台灣下半年的經濟成長，張傳章則以「前高後穩」來形容，認為儘管基期已高，但第下半年受惠於全球AI大廠的資本支出持續、台灣的出口、投資動能大幅成長優於長期平均值等效益，亦即內外需求共同挹注之下，仍會有好的表現。

對於兆豐銀的放款成長，兆豐銀行副總陳建中指出，六月底全體放款餘額2.49兆，年增8.8%，台幣放款餘額1.88兆，成長8.8%，外幣放款餘額6108億成長8.7%，顯示台外幣放款雙軌並進成長。他也分析，放款動能成長的來源，包括了AI、綠能、國防、生技，都是現階段全球經濟成長重要的驅動力，海外布局方面，成長動能以美國、澳洲、東南亞、香港為主，台商投資及布局的融資需求，則是以半導體、電子、材料產業為主，也展現供應鏈重組之下，台廠加速布局的融資需求，另外，兆豐銀也觀察到不動產開發商也加入海外建廠融資的商機當中。

陳建中分析，由於AI產業需求暢旺，台美關稅協議也緩解出口壓力，都對台灣經濟發展有利，主計總處亦已上修全年GDP成長可望超過11%，將成為重要的企金成長動能。統計顯示，兆豐銀上半年的全體放款成長12.5%，大企業放款成長11.89%，中小企業放款成長6.78%，以AI、半導體、綠能、基礎設備、五大信賴這些放款需求成長尤為強勁，他也表示，兆豐銀的五大信賴產業放款餘額已有4268億，年成長41.37%。