快訊

搜救行動持續…尼泊爾山洪增至270死 尋獲125名失聯者含百名遊客

因應超高齡社會 賴總統：10月推出健康幣…鼓勵民眾健康管理

李蒨蓉「阿帕契事件」11年後吐心聲 看盡人情冷暖：那些朋友閃好快

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐金總座：央行年底前不會升息 新台幣兌美元匯率在31至33元震盪

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐金總座張傳章表示，央行年底前不會升息，新台幣兌美元匯率在31至33元區間震盪。聯合報系資料照
兆豐金總座張傳章表示，央行年底前不會升息，新台幣兌美元匯率在31至33元區間震盪。聯合報系資料照

兆豐金控今日召開法說會，對於聯準會和央行的利率政策動向，兆豐金控總經理張傳章研判，估計央行下半年仍會維持重貼現率不變，也就是9月、12月都不會升息，至於聯準會，他認為在美國的PCE和核心PCE分別為3.67%和3.29%，通膨仍處高檔的情況下，將不排除升息的可能；對於匯率方面，張傳章分析聯準會利率政策、外資動向、美國期中選舉三大因素影響下，匯率會在31至33區間震盪。

對於台灣下半年的經濟成長，張傳章則以「前高後穩」來形容，認為儘管基期已高，但第下半年受惠於全球AI大廠的資本支出持續、台灣的出口、投資動能大幅成長優於長期平均值等效益，亦即內外需求共同挹注之下，仍會有好的表現。

對於兆豐銀的放款成長，兆豐銀行副總陳建中指出，六月底全體放款餘額2.49兆，年增8.8%，台幣放款餘額1.88兆，成長8.8%，外幣放款餘額6108億成長8.7%，顯示台外幣放款雙軌並進成長。他也分析，放款動能成長的來源，包括了AI、綠能、國防、生技，都是現階段全球經濟成長重要的驅動力，海外布局方面，成長動能以美國、澳洲、東南亞、香港為主，台商投資及布局的融資需求，則是以半導體、電子、材料產業為主，也展現供應鏈重組之下，台廠加速布局的融資需求，另外，兆豐銀也觀察到不動產開發商也加入海外建廠融資的商機當中。

陳建中分析，由於AI產業需求暢旺，台美關稅協議也緩解出口壓力，都對台灣經濟發展有利，主計總處亦已上修全年GDP成長可望超過11%，將成為重要的企金成長動能。統計顯示，兆豐銀上半年的全體放款成長12.5%，大企業放款成長11.89%，中小企業放款成長6.78%，以AI、半導體、綠能、基礎設備、五大信賴這些放款需求成長尤為強勁，他也表示，兆豐銀的五大信賴產業放款餘額已有4268億，年成長41.37%。

央行 美元匯率 兆豐金

延伸閱讀

兆豐金法說會／上半年賺213億元 非銀子公司貢獻衝高成第二成長曲線

國銀新南向放款 一個月抵一季

半導體熱潮太旺！南韓連續第二次升息防通膨 並上修GDP成長預測

股匯雙漲！熱錢湧入助攻新台幣走升 市場緊盯 Fed 主席華許態度

相關新聞

瑞軒獲利／自結7月 EPS 0.12元

瑞軒（2489）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，27日應證交所要求公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。瑞軒公告今年7月合併營收26.91億元，年增32%。稅後淨利0.74億元，年減43%；每股稅後純益0.12元，年減36%。

商億財報／第2季獲利倍增 上半年 EPS 1.61元

高端客製化家具製造服務廠商商億-KY（8482）27日公布財報，第2季營收8.88億元，年增10.76%；稅後純益1.01億元，年增172.16%，每股純益0.96元，創近六季新高。累計上半年營收17.82億元，年增8.09%；稅後純益1.69億元，年增68.41%，EPS為1.61元。公司表示，第2季業績成長主要受惠美系客戶訂單穩定成長，加上柬埔寨廠持續優化產能配置與稼動率，有效帶動出貨規模及營運效率提升。

尖點獲利／自結7月每股稅後純益0.92元

PCB鑽針廠商尖點（8021）27日依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告自結7月每股稅後純益0.92元。

華南金法說會／公公併有譜？總座蕭玉美：整併持開放態度、三原則評估

民營金控整併持續推進，市場也關注公股金融機構整併動向，華南金控（2880）總經理蕭玉美27日在法說會表示，華南金對外部潛在整併機會採取「開放、務實、全方位」的策略思維，只要有助於提升長期競爭力及股東價值，都會保持開放態度；不過針對公股投信四合一，目前身為上市公司不方便評論，未來若有具體發展，將依規定對外揭露。

台灣人壽增資君龍人壽5億人民幣 厚實資本強化運營

中信金控（2891）子公司台灣人壽27日董事會通過，以人民幣（下同）5億元參與君龍人壽現金增資案。本案將報請金管會及經濟部投資審議司核准後，再呈送中國大陸監管機關同意，始完成增資計畫。

王道銀行法說會／上半年賺26.69億元年增54% 對下半年審慎樂觀

王道銀行（2897）27日召開2026年度第2季線上法人說明會，說明2026年上半年營運概況。總經理李芳遠指出，王道銀行今年上半年合併稅後純益為26.69億元，年增54%，個體稅後純益為16.26億元；合併淨收益為64.54億元，個體淨收益為41.96億元，每股盈餘（EPS）為0.54元，較去年同期成長69%。展望下半年獲利，李芳遠表示對後續獲利持續抱持審慎樂觀態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。