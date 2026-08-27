兆豐金法說會／總座樂觀看下半年經濟 股利維持穩健

兆豐金控（2886）27日召開2026年第2季法人說明會，總經理張傳章指出，受惠AI供應鏈需求強勁與資本市場回溫，上半年稅後純益達213.07億元、年成長17%，每股盈餘（EPS）1.44元，非銀行子公司貢獻占比提高。展望下半年，台灣經濟將呈現「前高後穩」走勢，兆豐金控持相對樂觀看法，預期獲利將持續累積而逐步提升，並將維持穩健而有延續性的股利政策，以現金股利為主。

張傳章指出，兆豐金控今年上半年核心子公司兆豐銀行放款動能強勁，存、放款平均餘額分別達3.3兆元和2.5兆元，年增15.2%，財富管理淨手續費收入達29億元，年增49%，稅後純益158.66億元，年增3%；非銀行子公司獲利全面大爆發，兆豐證券上半年稅後純益達35.26億元，年增率高達410%；兆豐票券、兆豐產險與兆豐創投累計稅後純益亦分別繳出18億、5.63億和1.04億元，分別年成長46%、49%和126%佳績。

在總體經濟展望方面，張傳章表示，兆豐金控研判2026年下半年台灣經濟將呈現「前高後穩」走勢。雖然面臨經濟成長基期墊高，以及AI投資進入驗證階段等變數，但受惠全球科技大廠持續擴張AI資本支出，出口與投資動能可望優於長期平均，內需、外需將共同挹注經濟成長。

利率方面，預期下半年也將維持目前2%的政策利率水準，美國聯準會短期利率應落在3.5%至3.75%之間，但若通膨持續高於預期，不排除年底升息的可能性；匯率方面，張傳章表示，考量聯準會貨幣政策、外資在台股布局動向，以及美國期中選舉等因素，兆豐金控預期美元兌新台幣匯率下半年將維持在31元至33元間震盪。由於銀行子公司外幣損益以美元為主，短期匯率波動不致影響中長期資產配置方向。

近期包括主計總處等多個機構預估台灣今年GDP成長率將超過11%，因此兆豐金控對下半年台灣經濟持相對樂觀看法，並將持續把握收益機會，為股東創造長期價值。

展望下半年獲利，張傳章認為，兆豐金將朝三大方向邁進，一是以財管和手續費收入為中長期成長主軸，二是強化企業金融和跨境業務布局，三是延續靈活調整資產負債與投資配置，以充足資本並嚴謹風控。截至2026年6月底，集團資本適足率為127.5%，高於法定下限100%，且預期下半年將隨獲利持續累積而逐步提升，整體資本相當充足。

股利政策方面，張傳章表示，若進行2026年度股利分配，仍會以現金股利為主軸；至於整體股利配發率，將綜合考量當年度獲利情形、各項財務比例、現金流量分配、盈餘稅賦、配息穩定性及未來營運發展需求等因素後審慎釐定。策略上將以子公司財務穩健度及業務發展需要為優先考量，再併同兆豐金控整體盈餘分配通盤評估，在兼顧資本適足及成長動能的前提下，維持穩健且具有延續性的股利政策。

至於近期台股熱絡對證券子公司的影響，張傳章表示，隨著業務規模擴大，證券子公司的確有資本需求提高的情形。兆豐金控已於今年3月增資證券子公司10億元，並同意其保留2025年度盈餘7億元。經過資本挹注後，證券子公司資本適足率已由今年2月底的265%提升至6月底的331%，高於法定下限150%，資本基礎穩健。