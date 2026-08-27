鼎炫子公司龍揚電子將以人民幣2.17億元處分德佑新材資產

鼎炫-KY（8499）總經理傅秀月28日宣布，鼎炫投資控股旗下子公司龍揚電子，先前收購的德佑新材料公司辦理二期資產處分，交易主體為位於崑山的土地及閒置廠房設備，最終定價參考專業評估報告，協議以約人民幣2.17億元金額轉讓予關係人。

傅秀月於證交所召開重大訊息記者會表示，鼎炫於民國114年6月26日董事會決議通過，由重要子公司隆揚電子（昆山）股份有限公司，以現金方式收購蘇州德佑新材料科技股份有限公司（以下簡稱「德佑新材」）實收資本額70%股權。

德佑新材成立於2011年，為一家從事複合功能性材料研發、生產與銷售的高新技術企業，產品主要應用於智慧型手機、筆記型電腦、平板電腦、智慧電視及智慧穿戴裝置等消費性電子產品領域。

傅秀月說明指出，當初進行重大資產重組審議時，德佑新材二期相關廠房尚在興建中，尚未取得產權證明，無法於當時完成點交；同時，考量股權收購時程緊湊，二期資產需先行置出，時間上無法配合，因此雙方約定於併購完成後，再行辦理二期資產出售。

德佑新材二期資產出售案已於115年8月25日經德佑新材及隆揚電子之董事會審議通過，為配合子公司當地法令公告的要求，鼎炫27日與隆揚電子同步代子公司德佑新材公告此案。

為履行前述114年6月26日與關係人簽訂之收購合約約定，鼎炫將於民國115年8月27日記者會後召開董事會討論，將德佑新材二期資產出售予關係人蘇州德仕。

本次交易價格訂定，係參考市場價值，並依據中水致遠資產評估有限公司及蘇州公正建設諮詢房地產評估有限公司出具之估價報告，經雙方充分議價後，訂定交易總價為人民幣21,762.19萬元（不含增值稅），處分損益為人民幣183.76萬元，且二期資產不可以用於與德佑競爭的產業。

此交易相對人為公司關係人，相關議案擬訂於115年8月27日下午審計委員會審查，並提報董事會審議，並提請股東會討論，相關程序符合法令及公司治理規範。

德佑新材二期資產包括二期土地及其地上廠房、屬德佑新材之閒置資產。這次出售所得價金，於扣除先前已預收之人民幣1.5億元後，餘額將用於償還借款及進行利潤分配。這次資產出售對公司財務狀況及業務營運，並無重大影響。