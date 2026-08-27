快訊

搜救行動持續…尼泊爾山洪增至270死 尋獲125名失聯者含百名遊客

因應超高齡社會 賴總統：10月推出健康幣…鼓勵民眾健康管理

李蒨蓉「阿帕契事件」11年後吐心聲 看盡人情冷暖：那些朋友閃好快

聽新聞
0:00 / 0:00

鼎炫子公司龍揚電子將以人民幣2.17億元處分德佑新材資產

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
鼎炫-KY總經理傅秀月28日於證交所召開重大訊息說明記者會。圖／取自證交所官網
鼎炫-KY總經理傅秀月28日於證交所召開重大訊息說明記者會。圖／取自證交所官網

鼎炫-KY（8499）總經理傅秀月28日宣布，鼎炫投資控股旗下子公司龍揚電子，先前收購的德佑新材料公司辦理二期資產處分，交易主體為位於崑山的土地及閒置廠房設備，最終定價參考專業評估報告，協議以約人民幣2.17億元金額轉讓予關係人。

傅秀月於證交所召開重大訊息記者會表示，鼎炫於民國114年6月26日董事會決議通過，由重要子公司隆揚電子（昆山）股份有限公司，以現金方式收購蘇州德佑新材料科技股份有限公司（以下簡稱「德佑新材」）實收資本額70%股權。

德佑新材成立於2011年，為一家從事複合功能性材料研發、生產與銷售的高新技術企業，產品主要應用於智慧型手機、筆記型電腦、平板電腦、智慧電視及智慧穿戴裝置等消費性電子產品領域。

傅秀月說明指出，當初進行重大資產重組審議時，德佑新材二期相關廠房尚在興建中，尚未取得產權證明，無法於當時完成點交；同時，考量股權收購時程緊湊，二期資產需先行置出，時間上無法配合，因此雙方約定於併購完成後，再行辦理二期資產出售。

德佑新材二期資產出售案已於115年8月25日經德佑新材及隆揚電子之董事會審議通過，為配合子公司當地法令公告的要求，鼎炫27日與隆揚電子同步代子公司德佑新材公告此案。

為履行前述114年6月26日與關係人簽訂之收購合約約定，鼎炫將於民國115年8月27日記者會後召開董事會討論，將德佑新材二期資產出售予關係人蘇州德仕。

本次交易價格訂定，係參考市場價值，並依據中水致遠資產評估有限公司及蘇州公正建設諮詢房地產評估有限公司出具之估價報告，經雙方充分議價後，訂定交易總價為人民幣21,762.19萬元（不含增值稅），處分損益為人民幣183.76萬元，且二期資產不可以用於與德佑競爭的產業。

此交易相對人為公司關係人，相關議案擬訂於115年8月27日下午審計委員會審查，並提報董事會審議，並提請股東會討論，相關程序符合法令及公司治理規範。

德佑新材二期資產包括二期土地及其地上廠房、屬德佑新材之閒置資產。這次出售所得價金，於扣除先前已預收之人民幣1.5億元後，餘額將用於償還借款及進行利潤分配。這次資產出售對公司財務狀況及業務營運，並無重大影響。

鼎炫 人民幣 資產

延伸閱讀

虧損下市後拚翻身？胡正杰突拋公開收購案 森崴能源董事會同意了

鼎炫今日14時召開重訊記者會

兆基屋管改選王貴增接任董事長 擬辦理增資強化財務結構

國票金整併兩個月內評估 董事會授權董座尋找標的

相關新聞

瑞軒獲利／自結7月 EPS 0.12元

瑞軒（2489）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，27日應證交所要求公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。瑞軒公告今年7月合併營收26.91億元，年增32%。稅後淨利0.74億元，年減43%；每股稅後純益0.12元，年減36%。

商億財報／第2季獲利倍增 上半年 EPS 1.61元

高端客製化家具製造服務廠商商億-KY（8482）27日公布財報，第2季營收8.88億元，年增10.76%；稅後純益1.01億元，年增172.16%，每股純益0.96元，創近六季新高。累計上半年營收17.82億元，年增8.09%；稅後純益1.69億元，年增68.41%，EPS為1.61元。公司表示，第2季業績成長主要受惠美系客戶訂單穩定成長，加上柬埔寨廠持續優化產能配置與稼動率，有效帶動出貨規模及營運效率提升。

尖點獲利／自結7月每股稅後純益0.92元

PCB鑽針廠商尖點（8021）27日依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告自結7月每股稅後純益0.92元。

華南金法說會／公公併有譜？總座蕭玉美：整併持開放態度、三原則評估

民營金控整併持續推進，市場也關注公股金融機構整併動向，華南金控（2880）總經理蕭玉美27日在法說會表示，華南金對外部潛在整併機會採取「開放、務實、全方位」的策略思維，只要有助於提升長期競爭力及股東價值，都會保持開放態度；不過針對公股投信四合一，目前身為上市公司不方便評論，未來若有具體發展，將依規定對外揭露。

台灣人壽增資君龍人壽5億人民幣 厚實資本強化運營

中信金控（2891）子公司台灣人壽27日董事會通過，以人民幣（下同）5億元參與君龍人壽現金增資案。本案將報請金管會及經濟部投資審議司核准後，再呈送中國大陸監管機關同意，始完成增資計畫。

王道銀行法說會／上半年賺26.69億元年增54% 對下半年審慎樂觀

王道銀行（2897）27日召開2026年度第2季線上法人說明會，說明2026年上半年營運概況。總經理李芳遠指出，王道銀行今年上半年合併稅後純益為26.69億元，年增54%，個體稅後純益為16.26億元；合併淨收益為64.54億元，個體淨收益為41.96億元，每股盈餘（EPS）為0.54元，較去年同期成長69%。展望下半年獲利，李芳遠表示對後續獲利持續抱持審慎樂觀態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。