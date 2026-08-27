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振宇五金法說會／明年再展6至8店 北部、南部成主戰場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

振宇五金（2947）展店腳步加速，今年全台門市將正式突破百店大關。總經理洪國展27日表示，今年公司加快展店布局，包括台南新增三家門市，台中、高雄各新增兩家，接下來9月中旬還將開出新竹竹東店，隨新店陸續加入，今年門市數將跨過百店門檻；展望2027年，公司規劃再新增6至8家門市。

振宇五金目前全台共有98家直營門市，其中北部25家、中部45家、南部27家、東部1家。近兩年新增門市明顯集中在北部及南部，公司表示，主要是看好兩地未來拓展空間，2027年預計新增6至8家門市也將以北部、南部為主要布局區域；下一階段則規劃維持每年店數成長6~8%的展店速度。

振宇五金持續擴張，背後也有老屋修繕需求支撐。公司指出，目前全台屋齡超過40年的住宅約360萬戶，占比達37.9%，若加計31至40年住宅，30年以上老屋占比已逼近六成。住宅主結構雖可使用50年甚至70年，但隨屋齡增加，為維持居住舒適度，水電、油漆及各類修繕需求也會持續增加。

此外，儘管近年房屋買賣移轉量走弱，但中古屋交易後，新屋主重新裝潢、改造住宅，也會創造五金材料及工具需求。振宇五金表示，2025年國內居家修繕市場規模約1,060億元，今年前四月也接近340億元，推估全年仍有千億元以上規模。

值得注意的是，在居家修繕需求維持高檔之際，傳統五金零售家數卻持續減少。全台五金零售家數從2017年的12,825家，降至今年前四月的10,329家，減少近2,500家。公司認為，在市場需求仍大、傳統五金供給逐年減少下，也為連鎖五金通路持續展店創造機會。

營運方面，振宇五金今年上半年營收11.88億元，年增約7.1%；同店營收年增2.25%，新開門市營收成長率達14%。獲利方面，上半年毛利率達41.41%，高於去年同期40.28%；稅後純益約4,160萬元，年增約9.1%，每股純益（EPS）1.78元。

振宇五金表示，今年上半年毛利率提升，主要受惠向供應商採購達一定規模後取得的採購獎勵，以及因應全球通膨調整終端售價、顧客紅利相關收入迴轉增加，加上自有品牌成長等因素。由於上半年通常會認列前一年度採購數量獎勵，因此毛利率表現相對較佳；展望下半年，公司預期毛利率改善趨勢仍可延續。

自有品牌方面，今年上半年品項達348項，營收占比接近7%，營收年增10.8%、銷售量年增7.67%，平均毛利率達41.45%。公司指出，自有品牌毛利率高於一般品牌，也是今年毛利率提升的原因之一，未來將持續以MIT、高品質及中價位為主要定位，增加自有品牌商品。

振宇五金也看好高齡化及長照3.0帶來的新商機。目前台灣65歲以上人口占比已突破20%，公司已擴大輔具商品陳列，並協助消費者申請相關補助，希望承接高齡住宅修繕及輔具需求。

會員經營方面，今年上半年會員人數達70.8萬人、年增13%，會員營收貢獻度達55.9%；其中21至40歲會員消費成長力道最強。會員平均客單價約437元，非會員約270元，兩者相差約62%，公司將持續提高會員占比及消費貢獻。

法說會

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