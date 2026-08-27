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萬潤營運能見度看到明年第2季 點膠、矽光子雙引擎續成長

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
萬潤董事長特助暨發言人盧慧萱。記者朱子呈／攝影
萬潤董事長特助暨發言人盧慧萱。記者朱子呈／攝影

半導體設備廠萬潤科技（6187）27日舉辦業績發表會，公司表示，目前整體產能利用率處於高檔，依已掌握的客戶需求與專案規畫，營運能見度可看到2027年第2季；其中，點膠設備受惠先進封裝新製程需求升溫，矽光子則是公司下一世代積極投入的重要發展項目，兩大領域後續均具成長性。

公司表示，萬潤上半年營收37.66億元，年增35.9%；毛利20.21億元，年增30.8%；營業利益11.11億元，年增25.6%；每股純益11.90元，較去年同期7.74元成長53.7%。上半年毛利率為53.6%，低於去年同期55.8%，主要受到產品組合、不同專案及成本結構變化影響。

在矽光子布局方面，公司表示，目前主要提供自動光耦合機，產品涵蓋晶片層級及封裝層級等設備。由於相關產品牽涉客戶製程與保密協議，無法揭露細部內容，但公司已針對不同耦合工藝提供對應設備，並協助客戶改善良率與製程效率。

公司表示，矽光子對萬潤而言是從無到有的新產品、新市場，目前接觸的客戶產品多屬新產品，未來成長力道值得期待。公司也持續在台灣、日本及美國布局研發能量，因應客戶對設備速度、產出量、精度及穩定度的要求。

點膠設備方面，公司表示，點膠是萬潤累積逾25年的核心技術，應用已從傳統Flip Chip製程延伸至先進封裝與特殊製程。隨客戶先進封裝新製程需求增加，公司除既有客戶外，也持續接觸新客戶，帶動點膠業務後續成長。

公司表示，半導體客戶對設備需求已從單站機台，逐步轉向整體解決方案。若公司能提供一站式Total Solution，將有助客戶在良率控管上降低跨供應商協調成本，因此客戶採用整合型設備的比例已逐步提高。

產能方面，公司表示，萬潤屬輕資產模式，設備零組件主要委由外部夥伴生產，再由公司或合作夥伴組裝。目前原材料尚未出現瓶頸，公司也正尋找台灣以外的合作夥伴，預期明年委外產能空間將進一步增加；不過實際出貨與營收認列，仍須依客戶驗收時程而定。

萬潤 矽光子 半導體

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