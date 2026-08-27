AI利多連環爆！法人估這檔個股今年EPS激增3.2倍 股價創歷史新高

順德（2351）由於第3季各項利多紛呈，如AI營收占比將逾雙位數、急單的額外附加費貢獻、以及銅價利差等，法人預估單季獲利將跳增超過四成，今年每股稅後純益（EPS）將年增3.4倍，激勵27日股價一度漲停，表現亮眼。

法人指出，順德AI相關產品出貨進度超前，在手品項已由原本的40個提升至60個，如電源供應器（PSU）、備援電池模組（BBU）等應用，加上跨入均熱片領域，潛在產值貢獻龐大，近來吸引特定買盤大舉追捧，拉升股價強勢上揚。

特別是均熱片產品，順德擁有沖壓、金屬加工與電鍍等製程能力，因而順勢投入產品開發。法人認為，順德已是四家客戶（包含 IC 設計公司與封測廠）的合格供應商，評估潛在需求達單月 2,000 萬片水準。

隨相關利多發酵，法人預期順德第3季EPS將達2.22元水準，季增達42.3%；今年EPS上看6.99元，年增3.2倍，獲利成長動能強勁。由於基本面前景看好，吸引多頭買盤追捧，推升27日股價大漲9.6%、收240元，創下歷史新高紀錄。