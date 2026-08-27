兆豐金法說會／上半年賺213億元 非銀子公司貢獻衝高成第二成長曲線

兆豐金控（2886）總經理張傳章27日主持第2季法說會時指出，受惠AI供應鏈需求強勁與資本市場全面回溫，兆豐金控上半年累計稅後純益達213.07億元、較去年同期成長17%，股東權益報酬率（ROE）回升至10.72%、資產報酬率（ROA）達0.82%，獲利表現亮眼。其中非銀行子公司獲利動能全面爆發，對集團獲利貢獻度由去年同期約13.53%倍增至27.98%，「第二成長曲線」輪廓愈趨清晰。

張傳章指出，2026年上半年，全球在AI科技投資熱潮與關稅、地緣政治變數之間拉鋸。美國聯準會四度按兵不動、利率維持3.50%至3.75%，惟不排除年底前升息的可能；台灣則受惠AI供應鏈強勁需求，今年上半年GDP成長更高達14.15%，創50年來同期最高，動能超乎預期。兆豐金控指出，高利率延續對金控業的利差與經常性收益具正面支撐，資本市場的熱絡也為證券及財富管理業務注入活水。

兆豐金控表示，上半年在成長動能與體質強化上皆有具體成效。累計稅後純益213.07億元、年增17%，ROE回升至10.72%、ROA達0.82%。截至7月底稅後淨利為256.59億元、年增14%，ROE又較上月增加至11.10%、ROA達0.84%，獲利表現相當亮眼。

銀行子公司上半年稅後純益158.66億元、年增約3%，主要獲利成長來自利差改善與資產規模擴張。其中淨利息收益年增約9%；平均放款與存款餘額各達2.5兆元及3.3兆元。放款成長主要來自半導體與電子產業景氣延續，加上企業跨境資金布局需求升溫，共同挹注獲利。

財富管理為銀行子公司中長期成長的重要支柱。配合金管會推動「亞洲資產管理中心」與家族辦公室業務，兆豐加大高資產客群經營力度，上半年財富管理淨手收為29億元、年增率高達49%；高資產客群（HNW）AUM達2,640億元，較去年底再增7 %，帶動銀行子公司整體淨手續費收益年增25%。

非銀行子公司對集團獲利的貢獻度持續攀升，由去年同期約13.53%提升超過一倍至27.98%，第二成長曲線的輪廓愈趨清晰，其中，證券子公司受惠資本市場全面回溫、台股量能大增，上半年稅後純益35.26億元、年增410%，由經紀與資本市場業務共同推升；票券子公司穩居市場領先地位，稅後純益18億元、年增46%，利差與規模優勢延續；產險子公司稅後純益5.63億元、年增49%，船舶保險、健康險與工程險皆達雙位數成長；投信子公司稅後純益1.04億元、年增126%；AMC子公司1.09億元、年增20%；創投子公司由去年同期虧損轉為稅後純益0.63億元，非銀整體獲利動能明顯增強。

展望後續各季，兆豐金控將沿三大方向前進。第一，推動收益結構持續多元化，以財富管理與手續費收入作為中長期成長主軸。第二，順應AI、半導體及全球供應鏈重整趨勢，強化企業金融與跨境業務布局，協助台商完成海外設點與全球資金調度。第三，於高利率環境延續下靈活調整資產負債與投資配置，並以充足資本與嚴謹風控，持續保住優異的資產品質。