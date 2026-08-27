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順德近日股價急漲創高 法人點出這題材具想像空間

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

順德（2351）受益銅利差擴大、人工智慧（AI）比重提升、急單附加費，可望帶動第3季毛利率持續向上，法人預估，2027年AI營收占比有機會進一步挑戰二成，加上均熱片潛在產值貢獻龐大，有利評價表現，調升獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，隨AI需求持續強勁，順德7月AI相關產品營收比重明顯上揚，預估第3季電子產品中，占比有機會挑戰雙位數以上，車用市場亦明顯復甦，加上急單帶來額外附加費貢獻，及銅價利差有利，單季營收可望季增逾一成，毛利率攀升至22.47%。

順德目前AI相關產品項目由原本40個擴增至60個品項，包括PSU、BBU、主板正反面導線架、800V HVDC、Power Stage、iQFN等應用，AI導線架產品以CLIP與To為大宗，AI占電子營收比重從去年約1%大幅成長至上半年的6%，法人預期，若未來60個品項全部發酵，占整體營收比重將達20%水準。

法人指出，順德擁有沖壓、金屬加工與電鍍等製程能力，順勢投入均熱片產品開發，目前已是四家客戶合格供應商，評估潛在需求達單月2,000萬片，為滿足客戶強勁需求，已有積極擴產計畫，初步預計半年內將均熱片產能擴充至單月100萬至200萬片，2027年潛在營收貢獻具想像空間。

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