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昱鐳應材28日登興櫃 進軍先進封裝與高階 CCL 市場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
昱鐳應材將於8月28日登錄興櫃。 圖／翻攝自昱鐳官網
昱鐳應材將於8月28日登錄興櫃。 圖／翻攝自昱鐳官網

昱鐳應材（7932）將於28日以每股參考價168元登錄興櫃，在深耕特用化學品材料領域多年後，昱鐳應材近年全面轉型為高階電子、半導體及航太產業關鍵特化材料供應商，核心產品高階銅箔基板（CCL）精密化學材料已順利導入國內指標性CCL大廠供應鏈，受惠AI伺服器、高速傳輸與低軌衛星需求升溫，營運動能備受市場關注。

昱鐳應材早期以OLED精密化學材料切入國際供應鏈，近年則轉型聚焦高附加價值精密化學品開發。公司憑藉分子合成、純化技術及配方研發經驗，建立「高階銅箔基板適用樹脂」與「有機金屬觸媒」兩大核心產品體系，並透過宜蘭整合型基地，提供從研發驗證到規模化量產的一站式材料解決方案。

昱鐳應材近三年營收從2023年的1.49億元，成長至2024年的3.14億元，2025年進一步達5.27億元，顯示轉型高階電子材料後規模快速放大。同時，今年前7個月累計營收已達5.41億元，超越2025全年水準，毛利率回升至27.55%，稅後淨利6,028.5萬元、EPS 1.21元，營運持續加溫。

昱鐳應材董事長詹文雄表示，高階CCL精密化學材料為昱鐳應材營收主力，2025年度營收達4.96億元，占比94.11%，主要產品包括改質聚苯醚樹脂、特用交聯劑及環保型低介電阻燃劑，可提升銅箔基板機械特性、耐熱性與電性，滿足高頻高速傳輸需求；其他特用化學材料占比5.89%，涵蓋航太、半導體特化材料及OLED精密化學材料等應用，逐步形塑多元成長曲線。

此外，AI伺服器亦帶動PCB與CCL規格快速升級。公司指出，隨PCIe介面由Gen 5的32 GT/s邁向Gen 6的64 GT/s，高階CCL需求呈跳躍式成長；AI伺服器OAM/UBB主板層數也由傳統伺服器10至12層，提升至20至30層以上，並導入Ultra Low Loss（M7）甚至Extreme Low Loss（M8/M9）等級材料。昱鐳應材目前量產之Ultra Low Loss M7樹脂已切入此一剛性需求利基，加上台灣掌握全球八成以上AI伺服器代工組裝份額，具備供應鏈在地化、交期彈性與客戶共同開發優勢。

展望後市，昱鐳應材除持續深耕AI伺服器與低軌衛星所需高階CCL樹脂材料，亦積極投入半導體先進封裝材料開發，並在航太領域成功研發用於火箭與高空飛行載具的燃速觸媒，搶攻高門檻特化材料市場。由於，新應材（4749）與雅德材料均為昱鐳應材主要股東，雙方在研發技術與市場布局具高度互補性。隨高階關鍵材料國產化趨勢升溫，昱鐳應材有望藉由AI、半導體與航太三大應用並進，進一步強化在台灣特用化學供應鏈中的關鍵地位。

興櫃 應材 市場

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