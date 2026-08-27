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為法說暖身！倚強科股價先亮燈漲停
倚強科技（3219）27日下午將舉行法人說明會，受惠上半年獲利亮眼，每股純益2.66元，已經賺贏2025年全年，營收、獲利均創歷史同期新高，今日買盤湧入，股價亮燈漲停，來到84.5元，提前為法說暖身。
今日下午倚強科董事長吳聲皜、營運長林柏鎰、5G事業處長林柏綸將出席法說會，說明營運成果與未來展望。
今年前7月倚強科營收表現亮眼，累計營收13.8億元，年增34.7%，為歷史同期新高，累計上半年毛利率來到69.2%，創歷史新高，稅後純益1.91億元，每股純益2.66元，創歷史同期新高，已經賺贏2025年全年的1.52元。
倚強科兩大產品線包含生產測試解決方案以及5G毫米波產品，近期搭上AI需說，AI伺服器測試解決方案銷售熱絡，日前法人更看好倚強科今年來自AI伺服器測試解決方案貢獻營收可望倍增。
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