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新纖除息首日秒填息！盤中漲近5% 法說登場受矚目
新纖（1409）27日進行除息交易，每股配發現金股利0.9元，除息參考價23.95元，早盤股價走高，盤中一度來到25.1元、漲幅近5%，除息首日即完成填息。新纖下午將舉行法說會，在第2季獲利明顯回升後，市場關注下半年化纖本業營運展望，以及報價、成本與高值化產品後續動能。
新纖第2季營運明顯改善，單季合併營收120.27億元，年增23.01%；稅後純益12.66億元，較去年同期虧損1.08億元轉虧為盈，每股純益（EPS）0.79元，亦較去年同期每股虧損0.07元大幅改善。
新纖先前表示，第2季受到中東地緣政治風險升溫影響，市場一度憂心原料供應吃緊，帶動聚酯產品出現急單及趕貨效應，挹注營運表現。累計上半年合併營收220.41億元，年增9.64%；稅後純益18.94億元，年增556.09%；EPS達1.18元，較去年同期0.18元增加1元，獲利已直逼去年全年。
隨化纖產業第2季受惠產品報價調漲、成本下降及產品組合朝高值化發展，市場關注相關利多能否延續至下半年。新纖下午法說會對於聚酯、工程塑膠等主要產品市況，以及下半年接單與價格走勢的看法，將成為市場觀察重點。
此外，新纖日前董事會通過增資100%持股子公司新光幼獅40億元，將依資金需求分次投入，主要支應「幼獅青年創業村暨智慧製造園區開發案」第一期興建資金需求，後續開發進度亦受到關注。
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