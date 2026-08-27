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昱鐳應材8月28日登錄興櫃 前7月每股純益1.21元
昱鐳應材將於8月28日以每股參考價168元登錄興櫃，昱鐳應材今年前7月營收新台幣5.41億元，稅後淨利6028萬元，每股純益1.21元。
昱鐳應材成立於2000年，早期以有機發光二極體（OLED）精密化學材料切入國際供應鏈，近年轉型聚焦高附加價值精密化學品開發。
昱鐳應材憑藉分子合成、純化技術及配方研發經驗，建立高階銅箔基板適用樹脂與有機金屬觸媒2大產品體系，並透過宜蘭整合型基地，提供從研發驗證到規模化量產的一站式材料解決方案。
昱鐳應材董事長詹文雄透過新聞稿表示，高階銅箔基板（CCL）精密化學材料為主力產品，2025年占總營收比重達94.11%，包含改質聚苯醚樹脂、特用交聯劑及環保型低介電阻燃劑，可提升銅箔基板機械特性、耐熱性與電性，滿足高頻高速傳輸需求。
詹文雄指出，其他特用化學材料產品占總營收比重約5.89%，包含航太、半導體特化材料及OLED精密化學材料等應用。
昱鐳應材2025年營收5.27億元，今年前7月營收達5.41億元，年增86.01%，稅後淨利6028萬元，每股純益1.21元。
展望未來，昱鐳應材表示，將持續深耕AI伺服器與低軌衛星所需高階CCL樹脂材料，也積極投入半導體先進封裝材料開發，並研發用於火箭與高空飛行載具的燃速觸媒。
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