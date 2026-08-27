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旺旺保上半年稅後純益17.54億元創同期新高 EPS 達7.84元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

旺旺保（2816）公布2026年第2季財務報告，上半年營運及獲利表現亮眼，累計稅後純益17.54億元，創歷年同期新高，每股盈餘（EPS）達7.84元，累計營業收入達85.32億元，展現強勁營運動能。

旺旺保2026年上半年稅後純益17.54億元，較去年同期6.03億元大幅增加，EPS亦由2.7元提升至7.84元；營業收入85.32億元，較去年同期68.99億元成長約23.7%，而營業淨利為19.31億元、稅前淨利19.38億元，整體營運成果顯著成長。

今年以來，旺旺保獲利動能持續增強，第1季稅後純益3.98億元、EPS為1.78元，上半年累計稅後純益進一步達17.54億元、EPS達7.84元，顯示第2季獲利表現明顯提升，推升上半年整體獲利創下歷年同期新高。

在獲利表現創新高的同時，旺旺保亦維持穩健財務體質。截至2026年上半年底，資產總計272.41億元，負債總計176.03億元，權益總計96.38億元，每股淨值43.10元，淨值占總資產比率35.38%，整體財務結構維持穩健。

展望下半年，旺旺保將持續聚焦產險本業經營，強化風險管理及營運效能，並因應市場環境變化，持續優化業務結構與資產配置，在兼顧業務發展與風險控管下，維持穩健經營，持續提升整體營運韌性及長期競爭力。

EPS 旺旺保

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