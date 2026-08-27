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力旺授權金與權利金雙引擎催動 盤中攻上漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
力旺董事長徐清祥。聯合報系資料照
力旺董事長徐清祥。聯合報系資料照

矽智財（IP）廠商力旺（3529）預期授權金收入將持續成長，權利金成長動能可望加速，並對未來多年的成長非常有信心，今日盤中股價攻上漲停

力旺認為，市場對先進製程技術、AI相關應用、安全解決方案，以及新世代Flash技術的需求持續強勁，帶動其授權金持續成長趨勢。同時，權利金成長動能可望加速，主要來自於新增先進製程應用帶來的更高單價、新產品應用放量、PUF權利金貢獻擴大，以及具較高權利金的MTP產品占比提升。

力旺日前在法說會中，由該公司董事長徐清祥揭示有三大成長機會，分別是安全次系統的設計與整合、Caliptra安全架構與邏輯Flash。

徐清祥指出，力旺現在提供給客戶的已不只是OTP、PUF或Root of Trust等，而是進一步整合加密技術、軟韌體，及抗攻擊防護，形成一套更完整的系統級Security IP。因此在客戶晶片裡所扮演的角色變得更重要，能提供的價值也更高，每個專案帶來的授權金與權利金機會也將跟著提高。

同時，徐清祥也提到，去年力旺進入AI／AGI CPU與BMC領域，今年進一步拓展到AI資料中心SSD、安全次系統，現在又切入AI伺服器記憶體擴充所需的CXL Switch。這代表該公司的Security IP正從AI伺服器內部的單一晶片，逐步擴展到多個關鍵晶片。

徐清祥說，有愈來愈多AI與資料中心的晶片及系統開始採用Caliptra的安全架構，這代表未來需要Root of Trust、安全次系統及相關Security IP的晶片會將來愈多。

另外，徐清祥表示，力旺邏輯Flash技術與晶圓代工廠的合作正在加速推進，且應用不只是嵌入式Flash，也包括standalone Flash 產品。邏輯Flash技術有機會利用更有競爭力的製程與成本結構，逐步取代部分現有傳統Flash技術。

力旺日前揭露第2季財報，淨利為5.79億元，季減2.8％、年增44.9％，每股純益7.77元；累計上半年淨利為11.76億元，年增36.5％，每股純益為15.75元。

力旺 漲停 矽智財

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