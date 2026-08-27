低軌衛星產業缺料改善新增 CCL 供貨 華通下半年衝刺成長

低軌道衛星產業下半年將迎來星艦火箭的持續發射與V3衛星的穩定部署，上游材料業者的新產能陸續開出，且陸續認證新的CCL供應商等與原物料供應可望漸進改善，全球低軌道衛星產業將進入加速成長期。華通（2313）下半年營運可望按計畫增強。

華通很早就投入太空用板研發與生產，與主要客戶合作10年，在太空應用PCB板的領導地位非常明確，太空PCB板也幾乎由華通獨供。衛星升級，勢必帶動相關零組件價值提升，LEO低軌道衛星營收規模持續擴大、占比增加，將進一步推升公司營收規模及利潤。

華通表示，公司在循序漸進的產品開發下，每一階段的主力產品，如消費性電子以及衛星產業，都陸續開花結果，除了已經量產出貨800G、1.6T光模塊使用的mSAP板，近期在中國大陸客戶的高階交換器主板也量產出貨，不論是在mSAP或是高層數高階HDI板，這些生產門檻高、利潤高的產品都進入放量出貨階段，配合公司新廠建設進度，持續擴大與策略客戶的合作、爭取潛在客戶的新機會，今明兩年，將在台灣、泰國與大陸，積極推動產線升級以及新產能的建置。