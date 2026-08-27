主力鎖碼台虹再漲停 本益比逾101倍

台商軟性銅箔基板（FCCL）龍頭台虹（8039）近期獲得主力鎖碼，台虹27日再漲停來到352元，上漲32元，本益比已逾101倍。公開資訊顯示台虹近五日漲逾18%，26日交易所列注意交易資訊，最近六個營業日之累積週轉率為117.88% 。且08月26日之週轉率為17.30%﹝第十款﹞，本益比101.75。

台虹近期基本面無太大變化，元太集團近年本就是大股東，台虹先前團隊已開發半導體材料多年且持續投入，公司多年前也設立了台虹應材瞄準新應用市場，隨法人董座先前異動讓外界看好元太集團擴大加持下的效益。至於無玻纖布PTFE（聚四氟乙烯）瞄準AI領域需求仍在認證階段。依據公司資訊，台虹所生產之PTFE硬板材料，鎖定mmWave市場，具備Low Df、無玻纖的優點，朝向高頻高速的應用領域發展，提供市場更多元的材料選擇。應用包含天線、車用毫米波雷達。

回顧台虹先前已於5月27日開股東會全面改選董事，股東會前公告董事長異動，由於僑美開發法人董事改派，新任董座待董事會推選。依據官方說明，台虹董事長孫達汶退休，法人董事改派代表，隨後董事會推選元太總經理室特助陳永恒先生為董事長。依據當時官方說明，為公司長期發展與順利的世代交接，公司法人董事合作協商，確保新團隊順利傳承。該次大股東長華（8070）、僑美與元太推動公司世代交接，確保新團隊持續開拓與衝刺半導體商機，並於7月29日公告公司董事會推選副董事長案由董事李政昊出任。

台虹成立於1997年，專注於綠色節能產品的研發，提供客戶最值得信賴的先進軟板材料產品（軟性銅箔材料、覆蓋膜、純膠、補強板、複合板）及創新應用整合服務。台虹科技擁有自主性基礎配方與精密塗佈兩大核心技術，現為全球前三大，大中華區第一大之軟板材料供應商。

2020年10月台虹設立台虹應用材料股份有限公司，由原研發團隊及半導體專業人士組成，致力於半導體封裝材料與顯示器封裝材料的開發；並於2021年3月成立了台虹綠電股份有限公司，除了再生能源的發展外，透過系統性的能源盤查與能耗分析，有效提升能源效率與廠區節能技術。