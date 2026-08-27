台虹連飆3根漲停創天價352.5元！逾1.2萬張排隊等著買 8月來股價翻倍漲

軟性銅箔基板大廠台虹（8039）開發出無玻纖布的PTFE（聚四氟乙烯）基板，預計2027年量產，可望卡位輝達供應鏈，題材吸引資金搶進，27日開高走高高衝上漲停352.5元鎖死，連續飆出3根漲停板，再創歷史高價，排隊買單超過1.2萬張，統計8月以來股價已翻倍，漲幅103.17%。

因應AI伺服器M9等級應用，台虹開發出無玻纖布的PTFE（聚四氟乙烯）基板，可突破高頻高速材料結構，預計2027年量產，市場預期可望卡位輝達下一代Rubin／Rubin Ultra AI更高階材料的商機。

台虹7月合併營收8.47億元，月增1.44%，年減少6.06%；累計前7月合併營收59.58億元，年增1.15%。

台虹曾透露，終端應用方面，軟板材料與半導體領域看到不錯機會，包含細線路用於鏡頭與顯示器、Low-Loss高頻材料應用擴張至更多終端品牌與對應伺服器M7等級以上高速傳輸需求、無玻纖基板材料讓FCCL製程互通而有能力提供服務，因此已將資源投入M9等級對應開發。

在材料進度上，台虹表示，今年軟板材料營收不追求絕對成長，持續篩選訂單以追求毛利率提升為主，新材料布局包含投入M9相關高階應用及半導體領域，半導體方面期盼2026年進度順利，可從研發階段推到工程驗證階段。

另外，半導體材料部分，台虹也指出，配合先進封裝大尺寸與面板級晶圓級封裝需求面積增加，已與諸多半導體客戶送樣，力拚新品應用有機會出貨。

台虹早盤以340.5元開高，股價急拉衝上漲停352.5元鎖死，盤中成交量逾2.1萬張，漲停及市價排隊買單超過1.2萬張，股價再寫歷史新高，統計8月以來股價上漲179元，漲幅103.17%。

台虹漲勢強勁，印刷電路板股中包括南電（8046）、德宏（5475）、亞電（4939）、台郡（6269）、華通（2313）、律勝（3354）等也亮燈漲停。