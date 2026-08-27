大立光漲不停 法人頻加碼原因曝光

大立光（3008）27日開盤交易不到20分鐘亮燈漲停至6,915元，日K線拉出連三紅，法人看好其共同封裝光學（Co-Packaged Optics）未來成長動能而早已布局，自營商日前於5,000~5,500元頻加碼，持續看好CPO效應。

雖然蘋果新機秋季發表會將登場，但法人更關注大立光CPO發展狀況。國泰期貨投資顧問部報告指出，市場重新評價大立光的CPO，大立光近期積極擴充CPO 關產能，市場關注公司在南屯工業區購入土地及建物的布局，預期將用於FA相關產線，2026年第3季底完成試產線架設。另一方面，大立光旗下投資公司先前也已布局大根電子，被市場視為進軍CPO的重要訊號。大立光憑藉精密度極高的製造實力，進度頗快，量產型客戶的光纖陣列（FA）產品，內部試產線（pilot line）預計第3季底準備就緒，隨後將視進度複製全自動化生產線，目前仍為市場領導者。

國泰期貨表示，雖然部分新機發表時程需至2027年第1季才上市，使今年7月拉貨力道相較2025年溫和，但大立光本業仍處於逐月改善的軌道，尤其 iPhone 鏡頭規格持續升級，包括可變光圈等新技術，將提高鏡頭設計、製造與檢測難度，也有助於拉高單價與產品組合，對大立光的收機鏡頭營收有所支撐。

國泰期貨表示，第3季進入產業旺季使獲利回升，大立光持續投入新興應用產品開發，跨出手機外所需應用領域，包含雷射與共同封裝所需玻璃鏡片與光纖精密組裝，分散單一手機應用過度集中風險，並預期於2027年開始挹注營運，維持買進投資評等。