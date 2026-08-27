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大客戶輝達2028財年成長優於預估 台積電沾光
大客戶輝達周三（26日）盤後公布2027會計年度第2季(截至07/26)財報展望，首度拋出2028財年預期。輝達預期2028會計年度營收將成長70%，優於分析師原先預期為44%。法人看好輝達成長持續衝刺，晶圓代工龍頭台積電可望同步受惠AI市場需求蓬勃發展。台積電今日台股早盤上漲0.62%，來到2430元。
輝達針對 2028 財年，公司預估全年營收將年增約 70% 優於預期。輝達執行長黃仁勳強調，70%的增長是受限於「 供應鏈瓶頸」 的預估數字。若供應完全無虞，實際的市場需求增長幅度將高達 100%。
外界認為供應鏈瓶頸主要在記憶體供不應求與價格上漲，輝達已預計，毛利率將持續下滑，並在2027會計年度第4季觸底，介於71%至72%之間，部分原因是記憶體價格上漲。
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