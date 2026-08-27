台股最純 AI 股就是強！股后川湖除息每股配息51元 一開盤秒填息

伺服器滑軌廠川湖（2059）自詡是台股中最純的AI股，自結7月每股純益（EPS）50.24元，大賺五個股本，加上今年上半年EPS 110.96元，累計今年前7月EPS高達161.2元，27日除息，每股配發現金股利51元，一開盤秒填息，不過，盤中股價震盪。

川湖第2季稅後純益70.88億元，季增103%，年增逾10倍，每股純益74.38元；累計上半年稅後純益105.73億元，每股純益110.96元，創同期新高，已超越去年全年獲利，第2季毛利率87.42%，續創歷史新高。

川湖公告自結7月歸屬母公司淨利47.87億元，年增321%，每股純益（EPS）50.24元，大賺五個股本，加上上半年EPS 110.96元，川湖累計前7月EPS高達161.2元。

川湖目前稼動率約七到八成，美國休士頓新廠預計9月投入量產，2027年下半年還有川湖二廠，川湖先前前表示，未來兩到三年產能都充足，總投資金額規模估算達百億元的川湖旗下川益三期、五期也將在2026年底動工，較原先規畫提前1.5年至兩年。

川湖每股配發現金股利51元，除息參考價14,460元，早盤以14,695元開出，一開盤秒填息，股價一度拉升至14,815元，不過，盤中股價出現震盪，一度下滑至14,200元。