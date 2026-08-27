富邦證券輔導科科科技8月31日登錄興櫃 AI 與海外布局展現成長動能

富邦證券輔導的科科科技-KY（6950），將於8月31日正式登錄興櫃交易。科科科技-KY深耕亞洲數位內容市場20年，以KKBOX音樂串流服務起家，整併PressPlay後，逐步發展音樂服務、AI多媒體科技、知識學習及創作者經濟四大核心事業，業務布局涵蓋台灣、日本及香港等亞洲市場。

富邦證券總經理郭永宜表示，科科科技-KY長期經營數位內容產業，累積超過3,000萬名會員、3億首音樂曲庫、40萬小時影音內容及500萬活躍用戶，累計觀看次數突破88億次。公司長期累積的內容資產與第一方數據，已成為發展AI應用及數位服務的重要競爭優勢。此外，科科科技-KY開發之AI多媒體解決方案已成功導入日本大型電信及影音平台，展現技術商業化能力及海外市場拓展成果。

科科科技-KY董事長暨執行長王献堂表示，公司持續透過內容、技術及數據三大核心能力累積競爭優勢。透過整合KKBOX、PressPlay等平台資源，公司已串聯音樂、影音、知識學習與創作者經濟等多元服務場景。此外，科科科技-KY藉由跨平台內容與會員數據整合，結合多模態分析及AI技術應用，逐步建構數據飛輪（Data Flywheel）機制，強化內容推薦、會員經營、商業變現及用戶互動體驗。

營運表現方面，受惠於組織調整、營運流程優化及跨國業務穩健成長等策略效益逐步顯現，科科科技-KY整體營運效率與獲利能力持續改善。2024年及2025年合併營收分別為29.85億元及29.80億元，維持穩健水準；2025年營業利益3,508萬元，年成長117%，歸屬於母公司稅後淨利8,961萬元，年成長達156%，顯示營運優化措施已逐步發揮效益，帶動獲利能力明顯提升。

展望未來，隨著四大核心事業於亞太市場持續發展，科科科技-KY將持續拓展AI多媒體解決方案及企業服務業務，深化海外市場布局，並強化內容、數據與技術整合應用，進一步提升市場競爭力與企業價值。