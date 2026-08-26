大略-KY 繼續停止櫃檯買賣

櫃買中心26日深夜表示，大略國際控股有限公司（簡稱大略-KY公司）（4804）前因經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告已逾三年，經公告自2026年4月14日起停止在證券商營業處所買賣迄今。

2026-08-26 23:32