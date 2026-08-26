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大略-KY 繼續停止櫃檯買賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心26日深夜表示，大略國際控股有限公司（簡稱大略-KY公司）（4804）前因經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告已逾三年，經公告自2026年4月14日起停止在證券商營業處所買賣迄今。

今查大略-KY公司100%持有子公司上海水蓮天企業發展有限公司（下稱上海水蓮天公司）之股東已於2026年2月6日異動，致大略-KY公司喪失控制力及主要營收來源，使其自2026年2月6日起之營業收入大幅衰退，且2月至6月所有與子公司有關公告資訊（包含2026年第1季財務報告）均應調整，惟未能具體說明相關影響數、追償及資產保全方式等，對公司財務業務有重大影響之虞，核有櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之1第1項第24款有必要停止其有價證券櫃檯買賣之原因情事。

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