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泰金財報／上半年淨賺2.48億元、年增3.35倍 EPS 6.46元賺平去年全年

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

全球家飾鑄件大廠泰金-KY（6629）26日公布上半年合併財報，受惠於投入水五金代工新事業助攻，合併營收13.50億元、年增90.4%，稅後純益2.48億元、年增3.35倍，賺平去年全年獲利，每股稅後純益達6.46元。

泰金第2季合併營收6.54億元，毛利率24.43%，季增2.84個百分點、年減9.55個百分點，單季稅後純益1.1億元、季減19.8%，較去年同期由虧轉盈，單季每股純益2.88元。

泰金過去以生產家飾外觀件為產品主軸，2025年以前主要以櫥櫃五金、衛浴配件及窗飾五金為核心產品，客戶層皆為美系國際知名品牌及通路客戶。

泰金去年第4季完成三座新廠擴線，積極投入水五金產品代工，並於今年度貢獻全年營收，加上今年新產品及新客戶的加入，營收成長自年初即已逐步顯現。

值得注意的是，泰金今年5月股東常會全面改選事，全球水龍頭暨衛浴一哥成霖企業董事長歐陽玄，首度以個人名義入列泰金董事，而泰金創辦人許大進也是成霖董事，代表成霖與泰金未來在水五金代工等業務合作將更緊密。

泰金自結7月合併營收2.40億元，月增20.4%、年增99.5%，為連續二個月呈年月雙增走勢；累計前七月合併營收15.93億元、年增92.5%，創歷年同期新高。

法人指出，泰金由於產品組合大幅度改變，整體平均毛利率雖較過去年度有所下降，但隨著新產品生產日趨穩定，第2季毛利率已較去年第4季及今年第1季持續提升，加上營收規模顯著成長，因此上半年度即創下獲利同期新高。

展望未來，隨著客戶數逐年增加，儘管北美房地產景氣尚未完全復甦，但營收規模大幅度增長，加上持續努力精進毛利率表現，今年有機會挑戰過去獲利高點，再創佳績。

財報 EPS 營收

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