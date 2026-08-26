智通法說會／軟體、金融事業同步看旺 下半年營運衝

智通*（8932）26日召開法說會並對未來釋出營運展望，預期下半年高毛利的軟體事業將持續成長，同時金融科技事業亦可望逐步展現效益，因此預期下半年營運動能有機會繳出優於上半年成績單。

智通總經理蔡焜煌表示，2026年上半年軟體事業維持穩健成長，高毛利軟體收入與長期客戶合作，持續強化集團營運韌性。下半年將聚焦既有企業客戶的跨模組合作、產品模組化與經常性收入，同時依交易及監管進度，審慎推進印度金融科技業務準備工作，為中長期成長建立更完整的基礎。

智通科創近年積極布局海外資訊軟體與金融科技事業。公司於2023年收購馬來西亞軟體開發公司Global Line Network（GLN），跨足企業級軟體資訊服務與金融科技（FinTech）領域，並以企業客戶數位轉型、平台建置、維運服務及產品模組化為主要發展方向。

展望2026年下半年，軟體事業將持續深化核心企業客戶合作與跨模組部署，強化平台建置、維運及資訊安全服務，並推進產品模組化與可複製的區域解決方案，以提升專案執行效率及經常性收入。東南亞市場方面，公司將以既有客戶與落地案例為基礎，審慎拓展公用事業、智慧社區、金融及企業資安等應用，持續優化營收組合與獲利結構。

印度金融科技事業將持續發展既有LSP合作模式及Zenzy平台服務，同時配合Letul交易程序與RBI審查進度，準備自營貸款所需之營運、風控與合規能力。未來業務推進與財務貢獻仍將取決於監管核准、交易完成、產品上線、客戶導入、匯率及專案驗收時程等因素。