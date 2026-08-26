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德淵法說會／AI伺服器、光電應用營收放大 拚第二成長曲線

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

熱熔膠大廠德淵（4720）26日舉行法人說明會。董事長兼執行長蕭向志表示，公司今年積極拓展半導體、AI伺服器及光電等應用，上半年成長顯著。熱熔膠核心事業則持續擴大全球布局，更看好印度市場需求快速成長。整體而言，對兩大事業處下半年營運展望樂觀。

德淵26日舉行法說會，由董事長暨執行長蕭向志主持。展望下半年，蕭向志表示，全球熱熔膠市場規模仍維持成長趨勢，對熱熔膠核心事業不看淡，更將強化特用化學品及高值化應用，成為公司第二成長曲線。

蕭向志表示，公司積極拓展高值化新興應用，其中應用於AI雲端資料中心伺服器的PCBA特用硬化三防漆、PCBA特用耐燃無鹵素等級熱熔膠，今年以來營收成長119%；應用於EV新能源車的特用多重硬化UV膠、感壓膠等，今年營收成長14%至1.64億元，帶動EV應用成為特化品最大主力。

在Mini LED顯示器及光學鏡頭模組方面，德淵亦持續拓展產品布局。其中，應用於Mini LED顯示面板封裝製程的可重工光固化封裝膠，今年營收成長72%；應用於光電鏡頭模組及PCBA電路板的多重硬化UV膠、PCBA特用三防膠，則預計自下半年起開始出貨。

蕭向志也指出，德淵累積20餘年UV光固化技術，並取得UV膠合成關鍵專利，在UV解黏膠產品領域，已具技術自主能力；其中，德淵開發的Mini LED膜材，可突破傳統波長限制，以VUV展現優異封裝後觸感與黑感，已開始取代國外品牌。未來除光學鏡頭模組外，更持續朝光通訊等領域邁進，目前陸續與客戶合作開發中，前景可期。

此外，德淵旗下半導體化學濾網用膠產品，上半年營收年增46.6%，已邁向規模化。目前相關產品已陸續獲台灣及中國大陸半導體廠採用，其中台灣市場今年銷售成長50.9%，未來並將持續深化客戶合作與市場導入。

德淵今年上半年營收19.75億元，年增11％；營業淨利0.25億元，年減68%；稅後純益0.15億元，年減57%，每股純益（EPS）0.13元。蕭向志表示，上半年由於國際油價高漲，墊高原物料成本，加上德淵在各地布局範圍廣、原物料供應鏈條較長，產品售價調整存在時間差；又因印度及越南建廠投資案，相關費用已陸續開始認列，均拉高營業費用。不過，隨舊單消化，第3季起新單已陸續反應原料成本，預估下半年獲利有望優於上半年。

伺服器 法說會 營收

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