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寶雅7月 EPS 3.22元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

寶雅（5904）昨（26）日因集中交易市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告自結數。寶雅7月營收24.7億元，年增19.2%，單月稅後純益為3.4億元，較去年同期增長55.9%，單月每股純益（EPS）3.22元。

寶雅指出，目前全台門市已達485家，展店進度按計畫推進。除持續擴大傳統寶雅門市外，近年也積極發展POYA Beauty，透過不同店型切入各類商圈，擴大美妝市場布局。

在門市升級方面，寶雅一般門市約每三至六年進行一次改裝，今年預計改裝24家，主要針對商品組合、陳列及門市動線優化，並升級為美妝店型。公司表示，今年完成改裝的門市營運表現均有正面改善，後續將持續推動改裝，並將成功模式複製至其他據點。

數位化也是寶雅提升營運效率的重點。公司持續導入自助結帳及電子貨架標籤，其中自助結帳設備去年底約50座，今年底預計增加至150座；電子貨架標籤則將配合新店及既有門市改裝逐步導入，藉此降低人工作業負擔。

物流布局方面，寶雅目前在台灣設有北、中、南三座物流中心，總承載量約可支應720家門市。公司認為，隨物流配送能力持續優化，現有物流配置可望支應長期800店規模，因此短期內沒有新建物流中心的規畫。

商品策略方面，自有品牌成為下一階段成長重點。寶雅表示，非快消品約占整體營收三成，未來將挑選具潛力商品，與供應商共同開發，結合品牌力及行銷能力，擴大自有品牌營收貢獻。

寶雅 EPS 美妝

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