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高力7月每股賺1.08元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

高力（8996）昨（26）日因集中交易市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告自結數。

高力7月營收9.2億元，年增57.6%，單月稅後純益為1億元，較去年同期增長34%，單月每股純益（EPS）1.08元。

隨著AI資料中心建置加速，散熱與供電基礎建設需求同步擴大，高力散熱業務已成為最大事業體，主力產品板式熱交換器持續受惠AI伺服器高功率化，以及資料中心液冷滲透率提升，帶動需求成長。

高力第2季部分液冷需求遞延至第3季，隨相關需求陸續恢復，第3季出貨已明顯回升；法人看好，隨新一代AI伺服器平台陸續導入，後續散熱產品需求可望逐步回溫。

因應AI散熱需求成長，高力同步擴大台灣及海外產能。日前代子公司高力熱能科技斥資23.8億元取得桃園中壢土地及廠房；泰國子公司也通過建廠及設備購置投資案，投資上限7億泰銖，兩項投資合計規模約新台幣30億元。

伺服器 營收 每股純益

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