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泰金上半年獲利年增3.3倍

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球家飾鑄件大廠泰金-KY（6629）昨（26）日公布上半年合併財報，受惠於投入水五金新事業助攻，合併營收13.5億元、年增90.4%，累計稅後純益2.48億元、年增3.35倍，追平去年全年，每股純益達（EPS）6.46元。

泰金第2季合併營收6.54億元，毛利率24.43%，季增2.84個百分點、年減9.55個百分點，單季稅後純益1.1億元、季減19.8%，較去年同期由虧轉盈，單季每股純益2.88元。

泰金過去以生產家飾外觀件為產品主軸，去年第4季完成三座新廠擴線，積極投入水五金產品代工，並於今年度貢獻全年營收，加上今年新產品及新客戶的加入，營收成長自年初即已逐步顯現。

值得注意的是，泰金今年5月股東常會全面改選事，全球水龍頭暨衛浴一哥成霖企業董事長歐陽玄，首度以個人名義入列泰金董事，而泰金創辦人許大進也是成霖董事，代表成霖與泰金未來在水五金代工等業務合作將更緊密。

法人指出，泰金由於產品組合大幅度改變，整體平均毛利率雖較過去年度有所下降，但隨著新產品生產穩定，第2季毛利率已較去年第4季及今年第1季持續提升，加上營收規模成長，因此上半年度即創獲利同期新高。

展望未來，隨著客戶數逐年增加，儘管北美房地產景氣尚未完全復甦，但營收規模大幅度增長，加上持續努力精進毛利率表現，今年有機會挑戰過去獲利高點。

鑄件 毛利率 營收

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