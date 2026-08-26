沛爾1拆20 ９月7日交易

沛爾生醫-創（6949）股票面額將1拆為20，每股面額從10元變成0.5元，昨（26）日為投資人參與分拆前最交易日，股價再度拉上漲停價位，衝上1,490元，改寫自2024年3月8日創新板上市來新高，直逼藥華藥股王寶座。

沛爾生醫6月股東會通過章程修訂，7月14日公告股票面額變更登記已取得經濟部核准，每股面額將由10元調整為0.5元，8月26日為舊股票最後交易日，8月27日至9月4日停止交易，9月7日新股票開始上市買賣。

沛爾股價也自8月12日起站上千元大關，法人指出，公司除了挾帶再生醫療CAR-T想像題材之外，股權高度集中在董監事與特定大戶手中達七成以上，成為推升股價衝高的原因之一。