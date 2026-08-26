聽新聞
0:00 / 0:00

沛爾1拆20 ９月7日交易

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

沛爾生醫-創（6949）股票面額將1拆為20，每股面額從10元變成0.5元，昨（26）日為投資人參與分拆前最交易日，股價再度拉上漲停價位，衝上1,490元，改寫自2024年3月8日創新板上市來新高，直逼藥華藥股王寶座。

沛爾生醫6月股東會通過章程修訂，7月14日公告股票面額變更登記已取得經濟部核准，每股面額將由10元調整為0.5元，8月26日為舊股票最後交易日，8月27日至9月4日停止交易，9月7日新股票開始上市買賣。

沛爾股價也自8月12日起站上千元大關，法人指出，公司除了挾帶再生醫療CAR-T想像題材之外，股權高度集中在董監事與特定大戶手中達七成以上，成為推升股價衝高的原因之一。

漲停 股王 股票

延伸閱讀

沛爾舊股票最後交易日 股價再度漲停創新高 直逼藥華藥生技股王地位

沛爾生醫漲停創天價！股票「1拆20」今最後買進日、換股一次看懂

生技股后「貢獻大盤漲點」太猛掀熱議 證交所出面澄清還原數據

生醫「三大題材齊發」！股王藥華藥、股后沛爾生醫創天價 6強飆漲停

相關新聞

力成面板封裝奪大單 自主開發技術獲博通、超微包下產能

封測大廠力成（6239）董事長蔡篤恭昨（26）日表示，旗下自主開發的PiFO面板級封裝技術獲博通、超微等美系大廠採用，大客戶已包下產能，「2027年將是力成AI封裝爆發年」；此外，力成在光通訊相關布局也有好消息，將是另一成長動能。

國泰證處置股預收 申請大增

處置股新制於8月10日正式上路，臺灣證券交易所與櫃買中心將處置期間縮短為五個營業日，並將分盤撮合間隔縮短至2分鐘，以提升市場效率及交易流動性。

力成結盟大咖 拓展合作觸角

力成（6239）面板級封裝傳來喜訊，業界關注與超微及博通兩大客戶最新合作狀況。力成董事長蔡篤恭昨（26）日表示，與超微合作的面板級封裝專案進展穩健，量產良率已逐步站穩；博通方面，雙方除共同開發以FOPLP為基礎的先進封裝基板技術，也把合作觸角延伸到高速網通及光通訊。

森崴同意前總座之子收購

再生能源系統廠森崴能源（6806）昨（26）日公告，經審議委員會評估後，同意森崴前總經理胡惠森之子胡正杰的公開收購案，並請股東應審慎評估，考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。

大略-KY 繼續停止櫃檯買賣

櫃買中心26日深夜表示，大略國際控股有限公司（簡稱大略-KY公司）（4804）前因經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告已逾三年，經公告自2026年4月14日起停止在證券商營業處所買賣迄今。

統新搶資料中心商機

濾光片廠統新（6426）昨（26）日召開法說會，公司指出，目前AI連接方面可拆分為四大區塊，其中，Scale-across（資料中心對資料中心）為焦點，因長距離大頻寬傳輸需要很多WDM濾光片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。