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國泰證處置股預收 申請大增

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
國泰證券推出「預收款即時扣款」功能，最快5秒即可完成預收扣款，帶動處置股預收申請筆數成長200%，以數位創新重新定義處置股交易體驗。（此為示意圖，不構成任何投資建議）國泰證券／提供
國泰證券推出「預收款即時扣款」功能，最快5秒即可完成預收扣款，帶動處置股預收申請筆數成長200%，以數位創新重新定義處置股交易體驗。（此為示意圖，不構成任何投資建議）國泰證券／提供

處置股新制於8月10日正式上路，臺灣證券交易所與櫃買中心將處置期間縮短為五個營業日，並將分盤撮合間隔縮短至2分鐘，以提升市場效率及交易流動性。

因應制度變革，國泰證券同步升級數位交易服務，推出「預收款即時扣款」功能，將原本繁瑣的預收作業全面整合至國泰證券App內完成，投資人最快5秒即可完成扣款流程。

服務上線後，處置股預收申請筆數大幅成長200%，展現數位流程創新有效降低投資人操作門檻，也讓處置股交易體驗邁向全新里程碑。

過去投資人買進處置股時，往往必須自行計算預收款項，並完成入金或預收作業後，才能返回交易畫面再次委託下單，不僅流程繁瑣，也容易因為操作步驟較多而中斷原有交易流程，甚至錯失市場時機。

國泰證券觀察投資人使用情境，重新設計服務流程，將原本分散於不同畫面與步驟的作業整合至App內完成，讓客戶從看見標的、確認交易條件到完成委託，都能享有更直覺、更流暢的操作體驗。

在功能設計上，投資人於個股報價頁即可清楚辨識「處置股」及「再次處置」等資訊標示。

進入下單流程後，系統則依據委託價格、股數及相關費用，自動試算應預收金額並主動提醒。確認金額後，客戶僅需點擊同意，即可透過串接服務直接由交割帳戶完成即時扣款，隨後立即返回完成委託下單。

國泰證券表示，從處置股辨識、下單提醒、金額試算、預收扣款到再次委託，皆可於國泰證券App內一站式完成，減少過往需反覆切換頁面及重新操作的情況。此次處置股預收扣款優化，期待透過系統自動判斷、主動提示、即時計算及API串接等設計，將複雜的制度與作業流程交由系統處理，讓投資人能專注於自身投資決策。

未來，國泰證券也將持續以客戶交易旅程為核心，從報價、下單、交易到帳務服務全面優化，持續打造業界領先的數位投資體驗，讓金融服務更簡單、更有效率，也更貼近投資人的需求。

國泰 櫃買中心 門檻

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