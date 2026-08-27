森崴同意前總座之子收購

封測大廠力成（6239）董事長蔡篤恭昨（26）日表示，旗下自主開發的PiFO面板級封裝技術獲博通、超微等美系大廠採用，大客戶已包下產能，「2027年將是力成AI封裝爆發年」；此外，力成在光通訊相關布局也有好消息，將是另一成長動能。

2026-08-27 00:08