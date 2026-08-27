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森崴同意前總座之子收購
再生能源系統廠森崴能源（6806）昨（26）日公告，經審議委員會評估後，同意森崴前總經理胡惠森之子胡正杰的公開收購案，並請股東應審慎評估，考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。
據悉，森崴雖已下市，但日前卻突然公告接獲胡正杰收購通知，將以每股0.05元（即每張股票50元）、總金額1,000萬元，收購森崴股票2億股，取得72.82%股權，引發市場熱議 。
然而，由於森崴下市原因是淨值轉負，意味股票已如同「壁紙」，胡正杰卻願意花1,000萬元大買公司股票，加上胡正杰為森崴前總經理胡惠森之子，此次大買森崴股票，更讓這樁公開收購案添增許多想像空間。
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