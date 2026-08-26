聽新聞
0:00 / 0:00

鈺邦：營運將逐季走高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
鈺邦總經理林瀚淵。記者李孟珊／攝影
鈺邦總經理林瀚淵。記者李孟珊／攝影

受惠AI伺服器對電力需求大增，固態電容廠鈺邦（6449）總經理林瀚淵昨（26）日表示，公司目前接單出貨比（B／B Ratio）大於1，加上高規格CAP（晶片型固態電容）、V-Chip（捲繞型固態電容）及Hybrid（導電高分子固液混合型電容）出貨增溫，預期下半年營收將逐季走高。

因應原材料成本上揚，鈺邦已啟動雙位數幅度調漲，效益將於下半年逐步顯現，有望帶動毛利率回升。法人正向看待鈺邦在AI伺服器優先供應、新產能開出及價格調整三股動能助攻下，後市成長可期。

上半年伺服器已躍居鈺邦最大營收來源，占比35.6%，營收年增2.28倍；筆電占比27.5%，營收年增27.3%，品牌主機板、代工主機板占比分別為18.4%、7.1%。

林瀚淵指出，AI伺服器功率不斷提升，整體電容量需求同步增加，帶動CAP、V-Chip及Hybrid出貨成長，其中，Hybrid能滿足伺服器高規格電源需求，也是現階段毛利率最高的產品，有助於優化產品組合。

近期高容積層陶瓷電容（MLCC）供給吃緊，也為鈺邦帶來新商機，林瀚淵說明，MLCC較適合高頻應用，CAP則具備大容量優勢，當前已觀察到GPU大廠朝CAP與MLCC搭配使用發展，ASIC平台也出現相同趨勢，高容MLCC供應緊張並排擠中容量產品，相關需求有機會進一步轉向CAP。

因應需求，鈺邦CAP月產能將由目前約7,000萬顆，11月提高至8,000萬顆，明年1月達1億顆，明年上半年再增至1.2億顆，較目前擴充近七成；明年資本支出預估約6億至8億元，雖低於今年的10億元，但隨V-Chip擴產逐步告一段落，投資重心將轉向CAP及SMLC（導電高分子固態電容）。

林瀚淵補充說明表示，SMLC主要鎖定取代鉭電容，初期從中小尺寸產品切入，已導入筆電並開始出貨，企業級SSD則進入認證階段，且由於SMLC採用鋁材料，相較鉭電容具有原料取得容易、成本較低等優勢，有望成為鈺邦明年另一成長引擎。

鈺邦 運將 伺服器

延伸閱讀

日電貿、威剛 權證四檔聚焦

漢測前七月營收超越去年全年 展現強勁成長動能

連接器股瀚荃連拉紅K 原來是法人這樣看

ABF載板缺口一路擴大到2028！外資看旺ABF三雄 009828一檔掌握台日韓PCB霸主

相關新聞

力成面板封裝奪大單 自主開發技術獲博通、超微包下產能

封測大廠力成（6239）董事長蔡篤恭昨（26）日表示，旗下自主開發的PiFO面板級封裝技術獲博通、超微等美系大廠採用，大客戶已包下產能，「2027年將是力成AI封裝爆發年」；此外，力成在光通訊相關布局也有好消息，將是另一成長動能。

國泰證處置股預收 申請大增

處置股新制於8月10日正式上路，臺灣證券交易所與櫃買中心將處置期間縮短為五個營業日，並將分盤撮合間隔縮短至2分鐘，以提升市場效率及交易流動性。

力成結盟大咖 拓展合作觸角

力成（6239）面板級封裝傳來喜訊，業界關注與超微及博通兩大客戶最新合作狀況。力成董事長蔡篤恭昨（26）日表示，與超微合作的面板級封裝專案進展穩健，量產良率已逐步站穩；博通方面，雙方除共同開發以FOPLP為基礎的先進封裝基板技術，也把合作觸角延伸到高速網通及光通訊。

森崴同意前總座之子收購

再生能源系統廠森崴能源（6806）昨（26）日公告，經審議委員會評估後，同意森崴前總經理胡惠森之子胡正杰的公開收購案，並請股東應審慎評估，考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。

大略-KY 繼續停止櫃檯買賣

櫃買中心26日深夜表示，大略國際控股有限公司（簡稱大略-KY公司）（4804）前因經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告已逾三年，經公告自2026年4月14日起停止在證券商營業處所買賣迄今。

統新搶資料中心商機

濾光片廠統新（6426）昨（26）日召開法說會，公司指出，目前AI連接方面可拆分為四大區塊，其中，Scale-across（資料中心對資料中心）為焦點，因長距離大頻寬傳輸需要很多WDM濾光片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。