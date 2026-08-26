鈺邦：營運將逐季走高

受惠AI伺服器對電力需求大增，固態電容廠鈺邦（6449）總經理林瀚淵昨（26）日表示，公司目前接單出貨比（B／B Ratio）大於1，加上高規格CAP（晶片型固態電容）、V-Chip（捲繞型固態電容）及Hybrid（導電高分子固液混合型電容）出貨增溫，預期下半年營收將逐季走高。

因應原材料成本上揚，鈺邦已啟動雙位數幅度調漲，效益將於下半年逐步顯現，有望帶動毛利率回升。法人正向看待鈺邦在AI伺服器優先供應、新產能開出及價格調整三股動能助攻下，後市成長可期。

上半年伺服器已躍居鈺邦最大營收來源，占比35.6%，營收年增2.28倍；筆電占比27.5%，營收年增27.3%，品牌主機板、代工主機板占比分別為18.4%、7.1%。

林瀚淵指出，AI伺服器功率不斷提升，整體電容量需求同步增加，帶動CAP、V-Chip及Hybrid出貨成長，其中，Hybrid能滿足伺服器高規格電源需求，也是現階段毛利率最高的產品，有助於優化產品組合。

近期高容積層陶瓷電容（MLCC）供給吃緊，也為鈺邦帶來新商機，林瀚淵說明，MLCC較適合高頻應用，CAP則具備大容量優勢，當前已觀察到GPU大廠朝CAP與MLCC搭配使用發展，ASIC平台也出現相同趨勢，高容MLCC供應緊張並排擠中容量產品，相關需求有機會進一步轉向CAP。

因應需求，鈺邦CAP月產能將由目前約7,000萬顆，11月提高至8,000萬顆，明年1月達1億顆，明年上半年再增至1.2億顆，較目前擴充近七成；明年資本支出預估約6億至8億元，雖低於今年的10億元，但隨V-Chip擴產逐步告一段落，投資重心將轉向CAP及SMLC（導電高分子固態電容）。

林瀚淵補充說明表示，SMLC主要鎖定取代鉭電容，初期從中小尺寸產品切入，已導入筆電並開始出貨，企業級SSD則進入認證階段，且由於SMLC採用鋁材料，相較鉭電容具有原料取得容易、成本較低等優勢，有望成為鈺邦明年另一成長引擎。