聽新聞
0:00 / 0:00

能率亞洲轉投資 擁利多

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

創投業者能率亞洲（7777）昨（26）日召開業績發表會，總經理游智元指出，公司轉投資的美國人形機器人廠商Agility Robotics與台積電電力工程供應商大易橙科技均將在第3季掛牌，挹注本季營運成長。

其中，Agility最快在9月透過SPAC（特殊目的收購）在美國那斯達克掛牌交易，股票代號為AGLT。目前該公司旗下人形機器人Digit獲得駐亞馬遜、日本豐田（Toyota）加拿大製造中心、美國大型物流GXO、德國汽車舍弗勒（Schaeffler）採用。

值得注意的是，Agility擁有包含輝達、亞馬遜、軟銀的豪華股東陣容，媲美宇樹股東的騰訊、阿里、小米等。隨著美、中重量級公司前後掛牌，引起國際市場高度關注。

Agility是美國首家股票上市人形機器人公司，目前估值約25億美元。法人看好，未來有機會上看百億美元，而能率亞洲及佳能共投資1,000萬美元，配合掛牌增資，將再增投千萬美元，日前能率亞洲宣布1.6萬張現增，每股28.8元，預計募集4.6億元。

能率亞洲第2季每股純益1.05元，上半年獲利已超越去年全年，加上未來有Agility掛牌題材，市場看好未來獲利動能。除Agility外，能率亞洲長投的代表作也包括ABF載板設備大廠長廣、AI創新軟體公司鑫蘊林科（Linker Vision）等。

游智元表示，公司將持續投資、物色深具潛力的公司，未來配息政策則會以配發股票股利為主，保留更多資金用於投資，藉此持續提升整體營運動能。

此外，能率亞洲及旗下基金，合計持有台積電電力工程主力供應商大易橙科技超過千張股票，每股成本低於200元，隨著大易橙科技本季將登錄興櫃，潛在獲利可觀，為能率亞洲下半年營運添翼。

那斯達克 騰訊 豐田

延伸閱讀

櫃買主動式 ETF 陣容再擴大 統一股債雙收傘型 ETF 掛牌

主動式ETF 吸金力強

00411A明天掛牌！操盤經理人「全新科」戰績727％狂勝大盤

高林法說會／轉投資報喜 上半年業外大增近5倍還押中AI新創Anthropic

相關新聞

力成面板封裝奪大單 自主開發技術獲博通、超微包下產能

封測大廠力成（6239）董事長蔡篤恭昨（26）日表示，旗下自主開發的PiFO面板級封裝技術獲博通、超微等美系大廠採用，大客戶已包下產能，「2027年將是力成AI封裝爆發年」；此外，力成在光通訊相關布局也有好消息，將是另一成長動能。

國泰證處置股預收 申請大增

處置股新制於8月10日正式上路，臺灣證券交易所與櫃買中心將處置期間縮短為五個營業日，並將分盤撮合間隔縮短至2分鐘，以提升市場效率及交易流動性。

力成結盟大咖 拓展合作觸角

力成（6239）面板級封裝傳來喜訊，業界關注與超微及博通兩大客戶最新合作狀況。力成董事長蔡篤恭昨（26）日表示，與超微合作的面板級封裝專案進展穩健，量產良率已逐步站穩；博通方面，雙方除共同開發以FOPLP為基礎的先進封裝基板技術，也把合作觸角延伸到高速網通及光通訊。

森崴同意前總座之子收購

再生能源系統廠森崴能源（6806）昨（26）日公告，經審議委員會評估後，同意森崴前總經理胡惠森之子胡正杰的公開收購案，並請股東應審慎評估，考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。

大略-KY 繼續停止櫃檯買賣

櫃買中心26日深夜表示，大略國際控股有限公司（簡稱大略-KY公司）（4804）前因經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告已逾三年，經公告自2026年4月14日起停止在證券商營業處所買賣迄今。

統新搶資料中心商機

濾光片廠統新（6426）昨（26）日召開法說會，公司指出，目前AI連接方面可拆分為四大區塊，其中，Scale-across（資料中心對資料中心）為焦點，因長距離大頻寬傳輸需要很多WDM濾光片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。