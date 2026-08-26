能率亞洲轉投資 擁利多

創投業者能率亞洲（7777）昨（26）日召開業績發表會，總經理游智元指出，公司轉投資的美國人形機器人廠商Agility Robotics與台積電電力工程供應商大易橙科技均將在第3季掛牌，挹注本季營運成長。

其中，Agility最快在9月透過SPAC（特殊目的收購）在美國那斯達克掛牌交易，股票代號為AGLT。目前該公司旗下人形機器人Digit獲得駐亞馬遜、日本豐田（Toyota）加拿大製造中心、美國大型物流GXO、德國汽車舍弗勒（Schaeffler）採用。

值得注意的是，Agility擁有包含輝達、亞馬遜、軟銀的豪華股東陣容，媲美宇樹股東的騰訊、阿里、小米等。隨著美、中重量級公司前後掛牌，引起國際市場高度關注。

Agility是美國首家股票上市人形機器人公司，目前估值約25億美元。法人看好，未來有機會上看百億美元，而能率亞洲及佳能共投資1,000萬美元，配合掛牌增資，將再增投千萬美元，日前能率亞洲宣布1.6萬張現增，每股28.8元，預計募集4.6億元。

能率亞洲第2季每股純益1.05元，上半年獲利已超越去年全年，加上未來有Agility掛牌題材，市場看好未來獲利動能。除Agility外，能率亞洲長投的代表作也包括ABF載板設備大廠長廣、AI創新軟體公司鑫蘊林科（Linker Vision）等。

游智元表示，公司將持續投資、物色深具潛力的公司，未來配息政策則會以配發股票股利為主，保留更多資金用於投資，藉此持續提升整體營運動能。

此外，能率亞洲及旗下基金，合計持有台積電電力工程主力供應商大易橙科技超過千張股票，每股成本低於200元，隨著大易橙科技本季將登錄興櫃，潛在獲利可觀，為能率亞洲下半年營運添翼。