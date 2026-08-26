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科科科技8月31日登興櫃 每股32元

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

科科科技-KY（6950）董事長暨執行長王献堂昨（26）日表示，集團擁有音樂服務、AI 多媒體科技、知識學習與創作者經濟等四大核心事業，以全新市場定位和數據與AI技術的核心，打造「數位內容及影響力經濟互動生態系」。

科科科技-KY昨日舉辦興櫃法人說明會，釋出上述展望，預計8月31日以每股32元參考價登錄興櫃。

王献堂表示，數位內容與創作者影響力的市場已打破傳統媒介的疆界，未來趨勢是透過AI、雲端運算技術與深度數據分析，將多元內容與行銷高度整合，以AI理解消費者意圖並創造絕佳體驗。科科科技今年與PressPlay深度整合，結合雙方在內容、用戶與創作者領域的優勢，透過跨場景數據整合，以嶄新姿態攜手進入資本市場。

展望營運，王献堂表示，將聚焦音樂訂閱制，並複製營運模式到PressPlay的課程與內容；其次擴大日本市場，過去日本營收占比已近五成，除了自身多媒體技術繼續發展當地市場外，將協助PressPlay進軍日本內容市場；第三是擴大影響力，透過音樂、影音、知識學習及創作者經濟等多元場景，深度串聯內容、用戶與創作者，將持續豐富並擴展內容數據資產版圖。

他表示，科科科技具備海量內容與第一方用戶數據，提升個人化推薦精準度、獲客力與用戶留存率；其次與指標性電信商夥伴深度綁定，建立獲客與銷售管道；具備20年的成熟訂閱經驗與多元變現引擎，擁有高預測性與穩定度的數位內容訂閱模式，結合多元場景變現能力，打造雙重營收成長引擎；在日本市場深厚布局與實績，有成功跨國落地並獲實績驗證，貢獻集團營收與獲利；AI多模態分析技術能將聲音、影像、文字等多元型態資料深度解構並轉化為下一步關鍵數據。

科科科技2025年營收29.8億元，營業利益3,507.9萬元，歸屬母公司淨利8,961.1萬元，每股純益0.61元。

興櫃 科技 法人說明會

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