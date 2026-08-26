華碩攻電競 新品齊發

華碩（2357）衝刺電競業務，旗下ROG玩家共和國於2026德國科隆電玩展（Gamescom）公布一系列新品陣容，同時，為迎接ROG 20周年，華碩推出限定款ROG XBOX Ally X20電競掌機，隨著電競新品陸續上市，為下半年PC業務增添新動能。

華碩本次於科隆電玩展秀出三款全新電競級OLED螢幕、可高度自訂的電競滑鼠與鍵盤、高效能電競路由器，以及特別版顯示卡，讓玩家能依據個人遊戲風格、桌面配置與效能需求，打造個人化專屬電競裝備。

為歡慶品牌成立20周年，ROG於會場打造地標級巨型ROG XBOX Ally X20掌機與ROG Zephyrus Duo AI電競筆電的模型裝置，成為今年展區的核心焦點。

與此同時，華碩也在台灣市場宣布推出限定款ROG XBOX Ally X20電競掌機。值得一提的是，本次華碩宣布限量200組的同捆版升級搭配ROG XREAL R1 Edition 20電競AR眼鏡方案，是少見的電競掌機與AR眼鏡同捆銷售策略。

PC業務方面，華碩共同執行長許先越先前指出，過去六季商用PC表現非常優異，每季年成長幅度都有50％，主要是華碩調整產品策略及市場布局，如先行鎖定華碩品牌知名度較高的東南亞市場，正面看待下半年表現。

此外，華碩並將推出以輝達RTX Spark打造的小型桌上型PC及新世代筆電，預計第4季問世，目前通路首發訂單都已被預訂一空。