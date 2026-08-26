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良得電低軌衛星產品看俏
線材廠良得電（2462）昨（26）日舉行法說會，發言人江文裕表示，原物料價格仍維持高檔，加上品牌廠提前拿貨，估下半年出貨持平上半年，但平均出貨單價（ASP）上升，帶動營收隨之向上，估全年營收將持平，但低軌衛星產品展望看好。
針對低軌衛星產品展望，他表示，美系大廠的DC線材第3季可望測試，並率先導入，至於美系大廠AC線材進行認證中。另外一家美系雲端大廠的低軌衛星產品目前占比25%，正與客戶討論增加出貨量。整體而言，低軌衛星業務後市看旺。
良得電指出，低軌衛星通信是長期發展趨勢，屬於長效耗材；同時研發該產品累積的戶外防水、大功率大電流線束工藝，後續可複用在太陽能、儲能等高價值線材項目，拓展該公司高端線束業務。
至於人工智慧（AI）資料中心與機櫃等相關產品已進行研發，預期第4季有成果。
產能方面，良得電越南廠一期目前最大產能規劃月產180萬條，其中AC產線八條，DC產線兩條。至於越南廠二期預計最大產能規劃650萬條，其中，AC產線28條，DC產線六條。
良得電上半年產品營收比重，筆電周邊與伺服器產品65.9%、家電30.5%、利基產品（低軌衛星等）3.1%、遊戲機0.5%。
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