聽新聞
0:00 / 0:00
樺漢搶食智慧建築大餅
樺漢（6414）集團旗下樺康智雲宣布參展「2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展」，首度發表三項新品並同步展出智慧建築雲平台最新整合應用。展望後市，樺康智雲今年營收目標倍增，朝5、6億元挑戰，預計今明年登錄興櫃。
樺康智雲此次參展以「AI串聯建築全生命週期」為核心，首度發表三項新品，包含「BIM協作圖台」、「ProjectEye智慧專案管理整合平台」及「FusionOne 智慧建築管理平台」，並同步展出智慧建築雲平台最新整合應用，完整呈現涵蓋設計、施工、營運管理及節能減碳的智慧解決方案。
樺康智雲指出，三項新品分別對應設計、施工與維運三大核心環節，從模型協作、工程管理一路延伸至建築營運，串聯建築全生命週期的數位管理需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。