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樺漢搶食智慧建築大餅

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

樺漢（6414）集團旗下樺康智雲宣布參展「2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展」，首度發表三項新品並同步展出智慧建築雲平台最新整合應用。展望後市，樺康智雲今年營收目標倍增，朝5、6億元挑戰，預計今明年登錄興櫃

樺康智雲此次參展以「AI串聯建築全生命週期」為核心，首度發表三項新品，包含「BIM協作圖台」、「ProjectEye智慧專案管理整合平台」及「FusionOne 智慧建築管理平台」，並同步展出智慧建築雲平台最新整合應用，完整呈現涵蓋設計、施工、營運管理及節能減碳的智慧解決方案。

樺康智雲指出，三項新品分別對應設計、施工與維運三大核心環節，從模型協作、工程管理一路延伸至建築營運，串聯建築全生命週期的數位管理需求。

樺漢 智慧建築 興櫃

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