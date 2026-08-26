大咖搶進 泰國PCB產值衝

在PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、欣興、金像電與華通等積極投資下，最新數據顯示，2026年泰國PCB產值進一步成長至60.9億美元，將創新高，年增20.4%。

泰國目前為東南亞最大的PCB生產基地，2025年PCB產值已達50.6億美元，年增22.4%，占全球產值約5.4%。成長動能主要來自台資、陸資廠新產能開出，帶動AI伺服器、高速網通與衛星通訊等高階應用在泰國生產比重快速提升。

台灣電路板協會指出，預估在AI基礎建設需求延續、資料中心與雲端服務投資增加，以及全球供應鏈分散布局趨勢下，2026年泰國PCB產值將進一步成長至60.9億美元，年增20.4%。政策面上，泰國政府持續透過投資促進委員會優化投資環境，2026年首季BOI申請金額已突破318億美元。