濾光片廠統新（6426）昨（26）日召開法說會，公司指出，目前AI連接方面可拆分為四大區塊，其中，Scale-across（資料中心對資料中心）為焦點，因長距離大頻寬傳輸需要很多WDM濾光片。

統新表示，AI連接方面拆分為四大區塊，分別是Scale-in（晶片對晶片）、Scale-up（機櫃內部互聯）、Scale-out （機櫃對機櫃），以及 Scale-across。

其中，Scale-across 將會是統新主要戰場，在電力、空間、散熱的限制下，未來資料中心可能轉向發展成「分散式資料中心」，這時候就需要透過大量串接，將許多小叢集連結在一起，才不會影響訓練速度。

研調機構LightCounting報告指出，專門做長距離光通訊傳輸的DWDM市場，未來五年（2026年至2031年）年複合成長率將達13%。