聽新聞
0:00 / 0:00
州巧引進泛美超微資金
機構件大廠州巧（3543）發行3.6萬張新股私募案，由泛美超微勢力、專業機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技全數吃下，取得州巧近25%股權，成為單一最大股東，估計斥資約10.41億元。
大訊董事長梁見發是AI伺服器大廠美超微執行長梁見後胞弟，並身兼板卡廠麗臺董事長，此次大訊透過私募成為州巧最大單一股東，市場預期，州巧下一次股東會全面改選，大訊將進入州巧董事會。
梁見發表示，為滿足既有大客戶需求，同時還要拓展新客戶，大訊對機櫃產能需求若渴，入股州巧大訊將可獲得州巧現有的產能支援，雙方未來將加強伺服器機櫃的產能及技術合作，達到優勢加乘的目標，建立更具規模與競爭力的聯合艦隊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。