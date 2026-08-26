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州巧引進泛美超微資金

經濟日報／ 記者蕭君暉劉芳妙／台北報導

機構件大廠州巧（3543）發行3.6萬張新股私募案，由泛美超微勢力、專業機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技全數吃下，取得州巧近25%股權，成為單一最大股東，估計斥資約10.41億元。

大訊董事長梁見發是AI伺服器大廠美超微執行長梁見後胞弟，並身兼板卡廠麗臺董事長，此次大訊透過私募成為州巧最大單一股東，市場預期，州巧下一次股東會全面改選，大訊將進入州巧董事會。

梁見發表示，為滿足既有大客戶需求，同時還要拓展新客戶，大訊對機櫃產能需求若渴，入股州巧大訊將可獲得州巧現有的產能支援，雙方未來將加強伺服器機櫃的產能及技術合作，達到優勢加乘的目標，建立更具規模與競爭力的聯合艦隊。

私募案 伺服器 梁見後

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