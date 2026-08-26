華星光7月每股賺0.92元

光通訊廠華星光（4979）遭列注意股票，昨（26）日應主管機關要求，公布自結7月稅前盈餘1.56億元，年增97.5％；稅後純益1.31億元，年增65.8％，每股純益0.92元，單月獲利已經達第2季整季約七成。

法人分析，華星光搭上光通訊商機爆發列車，帶動整體獲利走升，尤其該公司受惠於委外CW Laser磊晶代工業務擴增，加上接單表現強勁，將是後續業績主要動能。

另外，華星光在400G的ZR模組出貨持續穩定成長，後續還將攻入800G ZR模組，相關業務同樣有機會在下半年開始逐步發酵，成為推升營運另一動能。

業界人士指出，CW Laser產品由於具備穩定輸出雷射光源的能力，是光通訊模組主要元件之一，隨著光通訊規格持續上升，CW Laser需求量將會是過去的倍數成長，有利華星光出貨動能持續增溫。

華星光將於本周五（28日）舉行法說會，法人聚焦公司後續光通訊模組出貨，CW Laser磊晶代工業務產能擴充及接單展望。華星光昨天股價跌3元、收598元。