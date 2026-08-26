聽新聞
0:00 / 0:00

華星光7月每股賺0.92元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

光通訊華星光（4979）遭列注意股票，昨（26）日應主管機關要求，公布自結7月稅前盈餘1.56億元，年增97.5％；稅後純益1.31億元，年增65.8％，每股純益0.92元，單月獲利已經達第2季整季約七成。

法人分析，華星光搭上光通訊商機爆發列車，帶動整體獲利走升，尤其該公司受惠於委外CW Laser磊晶代工業務擴增，加上接單表現強勁，將是後續業績主要動能。

另外，華星光在400G的ZR模組出貨持續穩定成長，後續還將攻入800G ZR模組，相關業務同樣有機會在下半年開始逐步發酵，成為推升營運另一動能。

業界人士指出，CW Laser產品由於具備穩定輸出雷射光源的能力，是光通訊模組主要元件之一，隨著光通訊規格持續上升，CW Laser需求量將會是過去的倍數成長，有利華星光出貨動能持續增溫。

華星光將於本周五（28日）舉行法說會，法人聚焦公司後續光通訊模組出貨，CW Laser磊晶代工業務產能擴充及接單展望。華星光昨天股價跌3元、收598元。

華星光 光通訊 磊晶

延伸閱讀

華星光獲利／7月自結淨賺1.31億元 單月賺進第2季七成水準

華星光獲利／自結7月淨賺1.31億元 EPS 0.92元

大立光7月每股賺13.94元 法人看好前八月可賺十個股本

光通訊續強 興櫃新兵威世波創新高

相關新聞

力成面板封裝奪大單 自主開發技術獲博通、超微包下產能

封測大廠力成（6239）董事長蔡篤恭昨（26）日表示，旗下自主開發的PiFO面板級封裝技術獲博通、超微等美系大廠採用，大客戶已包下產能，「2027年將是力成AI封裝爆發年」；此外，力成在光通訊相關布局也有好消息，將是另一成長動能。

國泰證處置股預收 申請大增

處置股新制於8月10日正式上路，臺灣證券交易所與櫃買中心將處置期間縮短為五個營業日，並將分盤撮合間隔縮短至2分鐘，以提升市場效率及交易流動性。

力成結盟大咖 拓展合作觸角

力成（6239）面板級封裝傳來喜訊，業界關注與超微及博通兩大客戶最新合作狀況。力成董事長蔡篤恭昨（26）日表示，與超微合作的面板級封裝專案進展穩健，量產良率已逐步站穩；博通方面，雙方除共同開發以FOPLP為基礎的先進封裝基板技術，也把合作觸角延伸到高速網通及光通訊。

森崴同意前總座之子收購

再生能源系統廠森崴能源（6806）昨（26）日公告，經審議委員會評估後，同意森崴前總經理胡惠森之子胡正杰的公開收購案，並請股東應審慎評估，考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。

大略-KY 繼續停止櫃檯買賣

櫃買中心26日深夜表示，大略國際控股有限公司（簡稱大略-KY公司）（4804）前因經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告已逾三年，經公告自2026年4月14日起停止在證券商營業處所買賣迄今。

統新搶資料中心商機

濾光片廠統新（6426）昨（26）日召開法說會，公司指出，目前AI連接方面可拆分為四大區塊，其中，Scale-across（資料中心對資料中心）為焦點，因長距離大頻寬傳輸需要很多WDM濾光片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。